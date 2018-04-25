Посол КНДР в Италии совершил побег вместе с семьей

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Южнокорейские СМИ сообщают со ссылкой на источники в спецслужбах, что посол КНДР в Италии Чо Сон Гиль еще в ноябре совершил вместе с семьей побег и попросил политического убежища у властей одной из западных стран.

При этом официальный Сеул данную информацию пока не подтверждает.

Сообщается, что дипломат и его семья находятся под защитой итальянских властей.

48-летний Чо Сон Гиль фактически руководил работой посольства после того, как Италия выслала в 2017 году посла КНДР Мун Чон Нама.

Напомним, в 2016 году СМИ сообщали, что власти КНДР приказали детям своих дипломатов вернуться на родину, чтобы таким образом предотвратить возможное бегство высокопоставленных чиновников.

korrespondent.net