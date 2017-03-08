Посол Литвы: нужен более сильный передатчик для трансляций из Литвы Радио Свобода

Сигналы ретранслируемого из Литвы и финансируемого Конгрессом США Радио Свободная Европа/ Радио Свобода (РСЕ/РС) должны быть усилены для сопротивления российской пропаганде, а сами трансляции должны осуществляться 24 часа в сутки, заявил американским сенаторам посол Литвы в США Роландас Кришчюнас.

“Мы видим потребность в улучшении новостного покрытия и повышении качества сигнала для слушателей Радио Свободы в России, Белоруссии, Украине. Мы должны стремиться к повышению мощности сигнала и расширения программной сетки до 24 часов (в сутки)”, – заявил во вторник посол на слушаниях в Сенате США.

Сейчас эта радиостанция транслируется десять часов в сутки на русском и белорусском языках. Оно ретранслируется на Россию, Белоруссию, Украину и Молдавию с передатчика находящегося в литовских Вешинтай (Аникшчайский район). Штаб-квартира радиостанции находится в Вашингтоне, однако ее деятельность сконцентрирована в центре трансляций в Праге (Чехия).

По словам посла, усиление сигнала Радио Свобода нужно, чтобы он покрывал большие территории в странах, где общества особо уязвимы по отношению к российской пропаганде, а для этого требуется более мощный передатчик.

“Также очень важно, чтобы до людей доходил качественный сигнал”, – добавил Р. Кришчюнас.

Он участвовал в в заседании Подкомитета Сената по ассигнованиям Госдепартамента, зарубежных операций и связанных с этим программ.

“Россия очень активна в информационном пространстве, она использует пророссийские СМИ, пропаганду, дезинформацию, ненастоящие новости, троллей и утечки для того, чтобы повлиять на общественное мнение и принятие решений”, – сказал посол членам комитета.

“Международные российские каналы СМИ распространяют ее позицию и дезинформцию по таким щепетильным вопросам, как миграция, терроризм, этнические отношения, дислокация военных НАТО в Центральной и Восточной Европе”, – добавил он.

Р. Кришчюнас рассказал американским политикам о том, что Россия наращивает военные мощности у литовских границ, регулярно проводит учения наступательного характера, а Калининградская область – самая милитаризованная зона во всей Европе.

Посол отметил, что наилучшим образом сдерживание России обеспечило бы постоянное присутствие военных США и других стран НАТО в Балтийских странах. Сейчас Альянс направляет силы в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию на ротационном основании.

“Мы считаем, что лучшее сдерживание и единственный путь для обеспечения региональной стабильности – это постоянная дислокация военных США и НАТО в Балтийских странах”, – сказал Р. Кришчюнас.

Посол также отметил, что Литва готова работать с американцами в создании региональной системы воздушной обороны Балтийских стран.

BNS

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