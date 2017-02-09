Посол Литвы о БАЭС: будем стремимся к победе на этих соревнованиях

Посол по особым поручениям, координирующий позицию и действия Литвы по строящейся в Островце Белорусской АЭС (БАЭС) Дарюс Дягутис отмечает, что важнейшим в его миссии является добиться того, чтобы БАЭС строилась безопасной, или в противном случае ее строительство было остановлено, и показать партнерам в Евросоюзе истинное положение дел в Островце.

“Наше цель, прежде всего, показать, что Литва совершенно четко знает о том, что происходит, если говорить об Островце, что совершены нарушения, работы проводятся не так, как того требуют международные стандарты, нормы и правила Евросоюза. Видя эти манипуляции, эти очевидные нарушения, мы и формируем свою позицию”, – сказал в интервью BNS Д. Дягутис, который занимает новую должность с начала января.

Дипломат подчеркивает, что Литве очень важно сделать “домашнюю работу” – подписать национальное соглашение партий по БАЭС, принять в сейме закон о защите рынка от электроэнергии с небезопасных станций, а также отключиться от кольца БРЭЛЛ, которым три Балтийские государства соединены с Россией и Республикой Беларусь, синхронизировать линии электропередачи с Западной Европой.

“Проблема достаточно хорошо известка среди наших партнеров. Я считаю важным и то, что правительство утвердило закон о защите рынка, надеюсь, что и в сейме все будет хорошо, – закон станет, по сути, самым важным мандатом Литвы, чтобы четко заявить – мы будем ограничивать поступление на рынок небезопасной, неприемлемой для нас электроэнергии, будем вводить торговые ограничения и создавать собственную независимую энергосистему вместе с латышами и эстонцами, чтобы быть готовыми к синхронизации с ЛЭП континентальной Европы”, – сказал Д. Дягутис в интервью BNS .

Он считает, что для Белоруссии или “Росатома” станет важным аргументом факт того, что Литва не будет импортировать электроэнергию с БАЭС.

По словам Д. Дягутиса, очень важно, что Польша приветствует утвержденный правительством Литвы проект закона об ограничении доступа электроэнергии с небезопасных станций, и прежде всего, с БАЭС.

“Если говорить о смычке ЛЭП Litpol Link ,об обновлении и реализации второй линии смычки, то для Польши всегда было важно, чтобы она не использовалась для попадания на польский рынок дешевой, небезопасной, грязной российской электроэнергии. Наше сегодняшнее послание – мы призываем партнеров и друзей, ответственные организации, ведомства, Еврокомиссию и государства ознакомиться с истинным положением дел, осознать угрозы и поддержать нашу логику, здравый призыв к тому, чтобы строительство БАЭС было остановлено. Наша цель ясна – добиться того, чтобы оно было остановлено”, – сказал дипломат.

“Наше партнерство с крупными государствами Европы и мира – это наше самое большое оружие, союзники для небольшого государства – основной аргумент. Когда круг друзей силен, можно совершенно иначе добиться цели”, – добавил он.

BNS

Метки: БАЭС, Дарюс Дягутис, Литва