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Посол Литвы в Бельгии Г. Варвуолис будет назначен представителем в Японии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 29, 16:00   |   Комментариев: 0

Завершающий срок полномочий посол Литвы в Бельгии Гядиминас Варвуолис должен быть назначен представителем страны в Японии, предусматривают зарегистрированные МИД проекты.

В них указано, что Г. Варвуолис будет отозван с должности посла в Бельгии 31 января, а к исполнению новых обязанностей приступит 1 февраля.

Посла в Японии у Литвы нет  с лета, когда занимавший эту должность Эгидиюс Мяйлунас стал работать послом в Ирландии.

Г. Варвуолис работает в МИД с 1995 года, он занимал различные должности в дипломатических представительствах, заведовал Отделом анализов угроз, управления кризисами и международных операций, а также Отделом по делам НАТО. Дипломат также работал политическим директором Департамента трансатлантического сотрудничества и политики безопасности МИД.

В октябре 2013 года Г. Варвуолис стал послом Литвы в Бельгии.

Послов в Литве назначает президент по представлению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

BNS

Метки: 

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