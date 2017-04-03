Посол Литвы в Германии Д. Матулёнис станет советником премьера

Посол Литвы в Германии Дейвидас Матулёнис станет советником премьера Саулюса Сквярнялиса по вопросам внешней политики.

“Я завершаю срок полномочий в Германии, и мне приятно, что премьер мне доверяет. Я был знаком с премьером С. Сквярнялисом и ранее, мне это не в новинку”, – сказал BNS в понедельник Д. Матулёнис.

Первым о назначении Д. Матулёниса на новую должность сообщил портал новостей Lietuvos zinios.

Его отзывают с должности посла в Германии с 3 мая. До назначения послом он был канцлером в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса.

BNS

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