Посол Литвы в Германии Дейвидас Матулёнис станет советником премьера Саулюса Сквярнялиса по вопросам внешней политики.
“Я завершаю срок полномочий в Германии, и мне приятно, что премьер мне доверяет. Я был знаком с премьером С. Сквярнялисом и ранее, мне это не в новинку”, – сказал BNS в понедельник Д. Матулёнис.
Первым о назначении Д. Матулёниса на новую должность сообщил портал новостей Lietuvos zinios.
Его отзывают с должности посла в Германии с 3 мая. До назначения послом он был канцлером в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса.
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