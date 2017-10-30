Посол Литвы в РФ Рямигиюс Мотузас в День памяти жертв советских политических репрессий почтил память пострадавших от режима.
В воскресенье Р. Мотузас вместе с послами и дипломатами других стран принял в акции “Возвращение имен”, организованной неправительственной организации “Мемориал”, сообщило министерство иностранных дел Литвы.
Участники акции почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы у памятника Соловецкий камень на Лубянской площади Москвы.
Ежегодно у этого памятника в День памяти жертв репрессий в течение 12 часов зачитываются фамилии жертв советского террора. Эта акция походит уже одиннадцатый раз, однако зачитана лишь половина фамилий жертв.
День памяти жертв политических репрессий в России является памятной датой с 1991 года.
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