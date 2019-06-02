Посол РФ: есть надежда на улучшение отношений

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«Инициатором доведения двусторонних отношений до кризисного состояния была и остается литовская сторона. Поэтому и сигналы о готовности к продвижению в направлении улучшения взаимных отношений должны, как мне кажется, посылаться официальным Вильнюсом. Мы всегда ответим на них адекватно», – сказал в интервью новостному порталу Baltnews Посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов.

Отвечая на вопрос, удастся ли разморозить двусторонние российско-литовские отношения с приходом нового президента, Александр Иванович подчеркнул, что «новому президенту, как, впрочем, и новому главе правительства Литвы, придется серьезно заняться анализом реального состояния и перспектив экономического развития своей страны и поиском прагматичных и оптимальных решений в различных областях. Российский фактор, хотел бы кто-то этого или нет, присутствует практически в каждой из них. Кроме того, геополитическая обстановка будет постепенно меняться, будут изменения и во взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом. Это, как понятно, скажется и на подходах Литвы».

– Какие шаги новый президент республики должен предпринять, чтобы российско-литовские отношения встали на путь восстановления?

– Новый президент Литвы должен предпринять, видимо, то, что обещал своим избирателям. Нам он ничего не должен.

Если же говорить о предпосылках восстановления двусторонних отношений, то они очевидны: возобновление равноправного и взаимоуважительного диалога по актуальным двусторонним проблемам. А их меньше, к сожалению, не становится. Готовы мы и к разговору по международной проблематике.

– Официальный Вильнюс продолжает продвигать политику поиска «российских шпионов» внутри страны. Так, в марте в опалу попала учитель истории Элла Канайте, под арестом находится политик Альгирдас Палецкис, обыски проводились у российского историка Валерия Иванова. Штраф назначили и депутату Клайпедского горсовета Вячеславу Титову за критику «лесных братьев». Более того, литовские политики выступили против российских деятелей культуры. Недавний пример – певец Григорий Лепс, которому был запрещен въезд на территорию республики. Какую цель преследует Литва этими действиями?

– Цель, как представляется, очевидна: пресечь инакомыслие и запугать его носителей. И, конечно, показать всему миру «непреклонность и последовательность» Литвы в борьбе с российским влиянием.

– Как российская сторона может помочь оказавшимся в тяжелой ситуации из-за своей симпатии к России гражданам?

– Это зависит от того, гражданами какой страны являются эти люди и в чем заключается «тяжелая ситуация», в которой они оказались. Если речь идет о гражданине России, то мы уполномочены защищать его интересы при любых обстоятельствах в соответствии с действующими договорами с литовской стороной, прежде всего, о правовой помощи. Так мы и поступаем.

И, наконец, весьма эффективным методом защиты граждан любой национальности является апеллирование к общественным правозащитным организациям и международным структурам, призванным отслеживать соблюдение теми или иными государствами своих обязательств в правозащитной сфере. Этот канал мы будем задействовать еще активнее.

– В начале мая вы сообщили, что условия содержания в заключении бывшего советского офицера Юрия Меля, который был осужден в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни, не отвечают необходимым требованиям. Держите ли вы ситуацию под контролем? Какие условия содержания у Юрия Меля сейчас?

– Юрий Мель, осужденный по итогам упомянутого вами нелегитимного уголовного процесса на семь лет лишения свободы, сразу же после оглашения приговора был переведен из столичной тюрьмы Лукишкес в Шяуляйский следственный изолятор. Там над ним стали в последнее время буквально издеваться: переводить из камеры в камеру, отказывать в медицинском обслуживании, запрещать приобретать продукты питания в тюремном ларьке. И это несмотря на то, что наш гражданин болен тяжелой формой диабета, о чем хорошо известно шяуляйским тюремщикам.

– Что можно было бы предпринять для выполнения требований литовской стороной?

– Мы не могли не вмешаться, поскольку налицо были явные нарушения порядка содержания, гуманитарных принципов и взятых на себя Литвой обязательств. Мы направили соответствующие обращения в МИД и Департамент тюрем при Минюсте Литвы, провели беседу с руководством пенитенциарного учреждения в Шяуляй, дали оценку ситуации в СМИ.

В результате Юрия Меля перевели в Вильнюсский исправительный дом. По нашим наблюдениям, в этой колонии созданы достаточно цивилизованные условия для осужденных. Естественно, мы будем самым внимательным образом отслеживать обстановку вокруг нашего гражданина и не допускать недостойного обращения с ним.

– Россия остается главным торговым партнером Литвы. В то же время Литва активно поддерживает действующие антироссийские санкции и выступает за введение новых. Как санкционная политика, поддерживаемая Вильнюсом, влияет на экономические отношения стран?

– Россия, вопреки ожиданиям авторов всевозможных экономических ограничений, смогла, я бы сказал, свыкнуться с санкциями и даже извлечь пользу для себя из ситуации с поддерживаемыми в отношении нее западными странами рестриктивными мерами. Прежде всего, путем активизации процессов импортозамещения за счет роста производственных мощностей внутри страны. За 2018 год профицит платежного баланса нашей страны, то есть превышения экспорта над импортом, достиг практически 200 млрд долларов США.

При этом ЕС остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России. На фоне общего восстановительного роста взаимного товарооборота он в последние два года продолжал расти и с Литвой. По итогам 2018 года, как свидетельствует российская статистика, двусторонняя торговля увеличилась более чем на 40% по сравнению с 2017 годом и достигла 4,8 млрд долларов США. Хотя значительную долю – 72% – поставок из России в Литву составляет сырье и минеральные продукты, устойчивый рост наблюдался практически по всем позициям товарной номенклатуры.

Потенциал взаимодействия, конечно же, намного больше. Как вы правильно отметили, Россия и сегодня основной торговый партнер Литвы, ее доля составляет 12%. Для сравнения замечу: доля Литвы во внешнеторговом обороте России составила в 2018 году 0,7%.

Я уже высказывался на этот счет и хочу повторить: мы наблюдаем как бы две реальности в отношении Литвы к России. Одна – официальная, замешанная на нынешней политической конъюнктуре, санкциях, дистанцировании от восточного соседа по всем направлениям и даже «наказании» Москвы за «агрессивную» линию поведения. Нетрудно заметить, что данный курс приносит и будет приносить Вильнюсу все большие издержки. Вот только признать это сегодня никто не может, поскольку его тут же объявят «агентом Кремля».

А вот вторая реальность, не связанная с первой – идущая от жизни, объективных закономерностей и потребностей, – может, и будет источником взаимопонимания и добрососедства.

– Политики Литвы провозгласили курс на желание обрести энергонезависимость от России. Литва выходит из БРЭЛЛ. В то же время стало известно, что Литва тайно закупала у российской компании «Новатэк» сжиженный природный газ. Как вы считаете, зачем Литве разыгрывать эту «энергетическую драму»? По факту, сотрудничество с Россией в вопросе газовых поставок неизбежно?

– Конечно же, стремление к энергонезависимости естественно для любого государства. Вопрос в том, что вкладывается в это понятие и какой ценой эта задача реализуется. При этом страны, как правило, выбирают наиболее оптимальные и оправданные с экономической точки зрения пути получения энергоресурсов. Впрочем, как мы видим, так бывает не всегда.

Действительно, в первом квартале этого года закупки Литвой российского трубопроводного газа по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличились на 13% до 0,7 миллиарда кубометров. Начались и поставки СПГ из нашей страны. Замечу, что никто не принуждает литовских заказчиков получать энергоресурсы именно из России. Однако выбор магистрального пути в газовой сфере Вильнюсом сделан уже давно в пользу содержания терминала СПГ на сомнительных с экономической точки зрения условиях и объективно более дорогих поставок сжиженного газа. Как представляется, это наглядное подтверждение наличия упомянутой мной первой реальности.

Это же касается и планов по выходу из энергокольца БРЭЛЛ. Соответствует ли это решение потребностям простых жителей и потребителей электричества, думаю, покажет время. Мы со своей стороны не видим такой целесообразности и обоснованности с точки зрения, прежде всего, надежности энергоснабжения всех задействованных данной энергосистемой регионов, включая Калининградскую область. К сожалению, Прибалтийские страны выбрали иной путь, требующий решения целого ряда технических вопросов.

– Несмотря на антироссийскую риторику политиков, объемы грузоперевозок из России через Клайпедский порт продолжают расти. Означает ли это, что литовское руководство гораздо практичнее, чем кажется на первый взгляд, и дорожит деловыми связями с Россией?

– Мы, конечно, отслеживаем положительные результаты работы Клайпедского порта, который вносит существенный вклад в бюджет Литвы.

Услугами стивидоров в этом порту пользуются также и некоторые российские компании. Их выбор в пользу Клайпеды, по всей видимости, связан с высоким уровнем обслуживания и другими экономическими причинами.

Вместе с тем, хотел бы отметить, что в регионе по объемам перевалки грузов лидируют порты северо-запада России – Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург. Их дальнейшее развитие – наш магистральный путь. Помимо этого, сейчас прорабатываются планы по постройке в Калининградской области в Приморске многопрофильного портового комплекса мощностью до 70 млн тонн в год для перевалки угля, минеральных удобрений, контейнеров, генеральных грузов и зерна.

Общий объем вводимых сейчас и в ближайшие годы портовых мощностей на северо-западе России – более 85 млн тонн. Часть грузопотоков из прибалтийских стран уже перешла в российские гавани. Кроме того, завершается строительство терминала круизных и пассажирских судов в Пионерском Калининградской области, который, по предварительным оценкам, сможет привлекать до 300 тысяч туристов в год. Там же создается и крупный транспортный узел.

– Какие шаги должны быть предприняты, чтобы совместно развивать приграничное сотрудничество, в частности, в Калининградской области, где проживает большая доля литовцев?

– Сегодня, когда литовская сторона свернула межгосударственные каналы взаимодействия, приграничное сотрудничество является, на мой взгляд, наиболее востребованным и перспективным средством взаимодействия.

Из нашего общения с жителями по обе стороны границы видно, что они готовы и заинтересованы в самом тесном общении с соседями. Вариантов для этого немало. Наиболее эффективной формой продвижения в этом направлении могло бы стать заключение соглашения о местном приграничном передвижении, которое предусматривает безвизовый въезд в обе страны для жителей приграничных территорий. Такой вопрос стоял в двусторонней повестке дня, но в 2011 году литовская сторона отказалась подписывать такой документ, не приведя никаких разумных аргументов на этот счет. К этому вопросу можно было бы вернуться.

По нашему мнению, вполне оправдывают себя имеющиеся соглашения и установленные связи между городами и населенными пунктами наших стран. И этой практике мы готовы всемерно содействовать. Наконец, стоило бы возобновить деятельность Совета по межрегиональным связям между Калининградской областью России и Литвой, работу которого заблокировала опять же литовская сторона еще в 2012 году, что также вряд ли отвечает настроениям литовских жителей.

Публикуется в сокращении.