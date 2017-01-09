Посол России: мы должны начать с улучшения атмосферы двусторонних отношений

В Госдуме России можно было бы “поторопиться” с созданием группы по межпарламентским связям с Литвой, и парламентам двух стран, возможно, стоит начать с того, чтобы подумать об улучшении атмосферы двусторонних отношений, говорит российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов.

“Сейм и Госдума – это структуры, которые очень сильно влияют на атмосферу наших отношений; все мы понимаем, что эти отношения сегодня находятся не в лучшем состоянии, поэтому, может быть, и стоит начать с того, чтобы подумать об атмосфере, о корректировке (…) этой атмосферы и о создании каких-то более благоприятных условий для взаимного диалога”, – сказал посол журналистам в понедельник после встречи с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом.

Он также отметил, что желание России – иметь надежного, предсказуемого и доброжелательного партнера и соседа.

“Мы были едины (во мнении) в том, что есть определенные резервы для общения депутатов наших парламентов. У нас давно никаких контактов в этой области не было по понятным причинам (…). Меня проинформировали о том, что создана группа среди депутатов литовского сейма по межпарламентским связям с Российской Федерацией (…) Создание такой группы мы воспринимаем очень позитивно. Я доложу в Москву о том, что и нам можно поторопиться с формированием аналогичной группы в Государственной Думе и организовать встречу наших парламентариев, в чем мы, я думаю, пришли к общему пониманию”, – сказал А. Удальцов.

BNS

Метки: Александр Удальцов, Литва, отношения, Посол России