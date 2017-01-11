Посол России о создании условий для взаимного диалога

В Госдуме России можно было бы «поторопиться» с созданием группы по межпарламентским связям с Литвой, и парламентам двух стран, возможно, стоит начать с того, чтобы подумать об улучшении атмосферы двусторонних отношений, считает посол России в Литве Александр Удальцов.

«Сейм и Госдума – это структуры, которые очень сильно влияют на атмосферу наших отношений; все мы понимаем, что эти отношения сегодня находятся не в лучшем состоянии, поэтому, может быть, и стоит начать с того, чтобы подумать об атмосфере, о корректировке (…) этой атмосферы и о создании каких-то более благоприятных условий для взаимного диалога», – сказал посол после встречи с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Он также отметил, что интерес России в лице Литвы – иметь надежного, предсказуемого и доброжелательного партнера и соседа.

«Мы были едины (во мнении) в том, что есть определенные резервы для общения депутатов наших парламентов. У нас давно никаких контактов в этой области не было по понятным причинам (…). Меня проинформировали о том, что создана группа среди депутатов литовского Сейма по межпарламентским связям с Российской Федерацией (…) Создание такой группы мы воспринимаем очень позитивно. Я доложу в Москву о том, что и нам можно поторопиться с формированием аналогичной группы в Государственной Думе и организовать встречу наших парламентариев, в чем мы, я думаю, пришли к общему пониманию», – сказал А. Удальцов.

По его словам, такая группа в Госдуме могла бы быть создана в ближайшие недели, месяцы.

Дипломат подчеркнул, чтобы атмосфера отношений между государствами была нормальной, необходимы контакты.

«Общение людей, общение дипломатов, общение чиновников, общение депутатов – все это помогало бы нам лучше понять позицию друг друга и по возможности найти точки соприкосновения», – сказал он.

Советник председателя Сейма по вопросам внешней политики Кястутис Кудзманас сказал, что во время беседы с российским послом прозвучала обеспокоенность в связи с ядерной безопасностью, разницей в применении стандартов ядерной безопасности на строящихся российской государственной корпорацией атомной энергетики «Росатом» атомных станциях в Венгрии, Финляндии и Беларуси.

В. Пранцкетис также обсудил с А. Удальцовым ситуацию на Востоке Украины, реализацию Минских соглашений, речь шла также о санкциях Евросоюза в отношении России.

Тем временем С Россией можно сотрудничать в областях культуры, медицины, туризма. Даже в условиях сложных отношений с Россией можно сотрудничать в областях культуры, медицины, туризма, говорит член Сейма, бывший посол Литвы в России Антанас Винкус. На прошлой неделе он встречался с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом, чтобы обсудить возможные контакты с соседней страной. «Каждый контакт с соседями необходим. (…) Контакты определяются несколькими моментами. Первое – движение с обеих сторон, направленное друг к другу. Второе – взаимное уважение, несмотря на размеры государства, и определенное доверие в областях, в которых предполагается сотрудничество», – подчеркнул А. Винкус.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, Александр Удальцов, Атмосфера, Викторас Пранцкетис, интерес, Посол России, Сотрудничество