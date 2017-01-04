Посол России: Стремления улучшить отношения обнаружить не удалось

«Мы внимательно изучили программный документ нового литовского правительства и проанализировали первые высказывания премьер-министра и членов его кабинета. Ни в программе, ни в заявлениях такого четко выраженного стремления улучшить отношения между нашими государствами нам, к сожалению, обнаружить не удалось», – сказал в интервью информационному агентству «Интерфакс» посол России в Литве Александр Удальцов.

«Судя по формулировкам программы, касающейся России, – говорит А. Удальцов, – новоиспеченное правительство Литвы ни много, ни мало собирается «призвать» нас к отказу от «применения силы, военной агрессии», «уважать нормы и принципы международного права», «восстановить нанесенный ущерб международной архитектуре безопасности, а также суверенитету и территориальной целостности соседних стран» и т. д.

По его словам, «в Москве не могли не обратить внимания и на программные размышления ново-старого министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, касающиеся российско-литовских связей. Напомню, что МИД России дал принципиальную оценку его интервью, в частности, порталу Delfi от 9 декабря 2016 г., в котором изобиловали шаблонные и беспочвенные обвинения в адрес Москвы. Российское внешнеполитическое ведомство расценило конфронтационный тон литовского министра как деструктивный подход, как постоянное стремление путем вброса негатива отравлять атмосферу российско-литовских отношений и тем самым блокировать перспективы их развития».

В то же время, подчеркнул А. Удальцов, «мы хорошо понимаем, что программные заявления это одно, а практические дела – другое. В этом плане определенные надежды сохраняются, ведь в том же документе литовская сторона заявила о своей готовности к поддержанию с нами «прагматических связей», правда, с туманной и непонятной, по крайней мере, нам оговоркой, – «насколько это поддается согласованию с главной целью политики в отношении России», – связей с ней, ее отдельными регионами в сфере экономики, торговли, инвестиций, транзита товаров, туризма, человеческих контактов и в других сферах. Сам по себе этот перечень шагов, убежден, отвечает интересам как подавляющего большинства граждан Литвы, так и России».

Говоря о мерах по улучшению отношений между Россией и Литвой, российский дипломат считает, что «отправным пунктом должно стать изменение тональности публичного общения, отказ от менторского тона, голословных и оскорбительных обвинений. Необходим уважительный, конструктивный диалог, по крайней мере, на экспертном, парламентском, региональном уровнях. (…)

Что касается правительства под руководством Сквярнялиса, то еще раз хотел бы отметить: мы готовы к сотрудничеству с ним на равноправной основе и без каких-либо предварительных условий. Как акцентировал в своем поздравлении на имя нового главы кабинета министров ЛР председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, он рассчитывает на то, что деятельность литовского премьера на этом посту будет способствовать развитию российско-литовского взаимодействия по основе принципов взаимного уважения и учета интересов».

Отвечая на вопрос, как Россия планирует усиливать свою безопасность в связи с размещением в Литве весной этого года батальона НАТО, посол подчеркнул, что по убеждению российской стороны, «нет никаких оснований ни для размещения в Литве воинского подразделения НАТО, ни для существенного увеличения военных расходов, ни для нагнетания милитаристского психоза в этой Прибалтийской стране. Но, к сожалению, как говорится, маховик запущен, что по определению никак не сделает Литву более безопасной. Мы, естественно, не можем безразлично наблюдать за всем этим. Могу заверить, что наш ответ на подобные недружественные шаги альянса в непосредственной близости от российской государственной границы, тем более осуществляемые в нарушение существующих договорных обязательств, будет адекватным».

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, Александр Удальцов, НАТО, отношения, Посол России, Россия