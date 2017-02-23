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Посол Украины: помощь и поддержка Литвы – очень важны

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 18:00   |   Комментариев: 0

Оказываемая Литвой материальная и человеческая помощь – очень важна жителям Украины, утверждает посол этой страны Владимир Яценкивский.  

В четверг он встретился со спикером литовского сейма Виктором Пранцкетисом, чтобы обсудить положение в Восточной Украине и помощь Литвы.

“Ситуация остается напряженной, потому что агрессор не успокаивается. И естественно мы делаем все возможное, чтобы минимизировать страдания людей. В этом плане мы очень искренне хотим сказать, что помощь Литвы – это помощь человеческой поддержки”, – заявил после встречи посол BNS .

Дипломат подчеркнул, что   видение Литвы и Украины в отношении того, что происходит в Донецкой и Луганской областях, идентично.

“Самое важное, чтобы Россия как можно скорее выполнила то, чего от нее ждет весь мир – это выполнение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений”, – сказал В. Яценкивский.

На встрече обсуждалась ситуация в сфере безопасности, то, как Литва могла бы способствовать обеспечению безопасности людей, пострадавших от войны, речь шла и об укреплении парламентских связей двух стран.

По словам посла, нынешние отношения Литвы и Украины следует называть не дружественными, а братскими.

Спикер сейма В. Пранцкетис в апреле планирует посетить   Украину, принять участие в Десятой Киевской конференции по безопасности.

BNS

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