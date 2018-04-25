Посольство России вручило Литве ноту в связи с воинскими захоронениями

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Посольство России вручило Литве ноту «по поводу неудовлетворительной ситуации с российскими воинскими захоронениями в стране». По словам МИД РФ, нота была передана Министерству иностранных дел Литвы 23 ноября.

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вручением ноты

Крайне обеспокоены деструктивными действиями литовских властей, которые фактически привели к блокировке ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов. Особое неприятие вызывают попытки Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Литвы навязать нам установку на мемориальных объектах так называемых «информационных табличек», текст которых основывается на искаженной трактовке освободительной роли Советской Армии и итогов Второй мировой войны.

Складывается впечатление, что вместо того, чтобы искать выход из сложившегося положения, в том числе путем завершения переговоров и подписания соглашения о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, к чему неоднократно призывала российская сторона, Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации. В этой важной для двусторонних отношений сфере будем продолжать действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории Российской Федерации. Соответствующая нота на этот счет была передана сегодня нашим Посольством в МИД Литвы.

Ожидаем от Вильнюса конкретных, деполитизированных шагов по разблокированию созданной им тупиковой ситуации.

Ранее, в феврале 2018 года посольство России в Литве заявило, что возмущено фактом осквернения памятника советским активистам, которые погибли в 1946 году от рук представителей антисоветского подполья.

В диппредставительстве отметили, что «налицо очередной шаг в линии на переиначивание истории, а также возведение в ранг героев тех, кто совершал многочисленные преступления под видом борьбы с «оккупантами».

Также в посольстве подчеркнули, что случай вандализма произошёл в дни празднования 100-летия восстановления литовской государственности.