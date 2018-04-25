Поставки лекарств в связи Brexit не нарушатся

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Государственная служба контроля над лекарствами Литвы утверждает, что с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза поставки лекарств в Литву будут обеспечены.

«Наша служба регулярно анализирует ситуацию в регистре лекарственных препаратов Литвы, поскольку она меняется – компании, зарегистрировавшие лекарства, активно ведут перенос своих подразделений из Соединенного Королевства в другие страны Европейского экономического пространства, поэтому поставки лекарств в связи с Brexit не нарушатся», – сообщила BNS служба.

По ее сообщению, во втором полугодии прошлого года было подсчитано, что в связи с Brexit могут возникнуть проблемы с поставкой в Литву 270 лекарств. После проверки регистров и выполнения необходимых изменений, сейчас вопросы остались лишь по поводу шести лекарств, однако, и в отношении них в ближайшие дни планируется найти решения.

В списке остались лекарства из сфер онкологии, нефрологии и кардиологии.

Один из этих препаратов используется в объеме около 100 единиц в год, однако он заменим другим лекарственным препаратом. Среднее потребление другого составляет около 300 единиц в месяц, однако он может поставляться в страну и как «именной препарат», поэтому, по мнению службы, негативные последствия люди не ощутят ни в одном из случаев. «Именной препарат» — это незарегистрированное лекарство, которое ввозится в Литовскую Республику на основании назначения лечащего врача данного пациента и употребляется под прямую ответственность врача.

BNS