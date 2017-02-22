Посторонним вход будет воспрещен

Вместе со строительством Белорусской АЭС развивается и ее инфраструктура. Недавно было завершено возведение военного городка, который создали специально для охраны станции. В новую в/ч прибыли первые военнослужащие — 44 контрактника. Чем этот объект отличается от других войсковых частей, какие там условия и кто будет на нем служить — обо всем этом в репортаже.

Строить военный городок начали еще в 2010 году. Раньше на этом месте были только поле да лес. Сегодня заместитель командира части по идеологической работе Захар Жуков вводит в курс дела: «Мы находимся в войсковой части 7434. На ее территории построено административное здание, достраивается клуб, возведены спортзал, столовая, склады для хранения всех видов материально–технических средств, кинологический городок, автомобильный парк и, разумеется, КПП. Настроение сейчас отличное. Военнослужащие уже занимают свои кабинеты, обустраиваются там».

В административном здании находятся штаб, медицинский пункт и стационар для солдат срочной службы. Просторные казармы находятся на втором и третьем этажах. Здесь же уголок для занятий спортом — отличный тренажерный зал. В части имеются стадион и современный спортивный комплекс. Рядом с ним двухэтажный клуб воинской части, актовый зал которого вмещает около 300 человек.

Командир войсковой части Виктор Жадобин: «Формирование части — процесс долговременный, поэтому его мы начали заранее. Потихоньку комплектовались личным составом, офицерами, прапорщиками, сержантами по контракту. Теперь будем готовиться к выполнению поставленной задачи — охране АЭС. На начальном этапе будем нести внутреннюю службу по охране военного городка».

Прием на военную службу по контракту для части 7434 особенный. Была разработана новая система, создан автоматизированный психологический комплекс. Отбор происходил в несколько этапов: изучались документы кандидата, собирались независимые характеристики, далее испытуемый проходил психологическую и медицинскую комиссии. В части есть представители практически всех соединений воинских частей внутренних войск. Сюда отправлены их лучшие представители.

В штате по–прежнему остаются вакантные места для контрактников. Что касается срочников, то часть из них уже отобрана из солдат, которые сейчас служат во внутренних войсках. Остальных начиная с весны командование наберет в военкоматах страны. Виктор Жадобин говорит, что количество человек в части будет зависеть от стоящих перед нею задач: «В первом полугодии объекты, которые здесь есть, должны заработать: солдатская столовая, парк, склады, КПП. На каждом из них будут закреплены ответственные люди. Вторая задача — обучение. Сейчас отправляем уже третью группу в Учебный центр Национальной гвардии Российской Федерации. С мая начнем призыв на срочную военную службу. Процентное соотношение контрактников и срочников составит примерно 50 на 50. Лишних людей брать не станем — только то количество, которое необходимо для обеспечения охраны АЭС».

Контрактник из Бреста 24–летний младший сержант Сергей Якимук: «Со срочной службы, на которую был принят осенью прошлого года, недавно перевели на контрактную. Прошел отбор для службы в этой части. Горжусь, что удалось пройти конкурс. Ведь тут — лучшие из внутренних войск. И объект важный. Это большая честь — быть здесь. Предполагаю связать свою дальнейшую жизнь с этим городом и с этой частью. Высшее образование? Оно у меня уже есть. Окончил истфак Брестского государственного университета имени Пушкина. Кстати, в службе помогает».

В воинской части предусмотрено подразделение специального назначения. Военнослужащие, которые там будут служить, наряду со всеми смогут принимать участие в испытании на право ношения крапового берета. Пока же в штате только один «краповик».

Командир второй роты охраны войсковой части 7434 Евгений Пырцак делится впечатлениями: «Проходил обучение в России. Ездил с первой группой в количестве 35 военнослужащих. Там контрактники обучались на должность дежурных контрольно–пропускных пунктов, я эту команду возглавлял. Те знания, которые получили, будем использовать в дальнейшем. Служба тут будет интересная, сложная и, конечно, почетная. Этой части уделяется большое внимание как командованием внутренних войск, так и государством в целом. Офицеры, прапорщики, военнослужащие–контрактники будут проживать в самом Островце. Сегодня люди, которые уже находятся в штате, заселены в новые квартиры. Отмечу, что жилье весьма красивое и комфортное».

Офицеры довольны: созданы все условия, чтобы жить, служить и не отвлекаться на бытовые проблемы.

Ян ЖУР.

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Беларусь, энергетика