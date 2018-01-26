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Пострадавшие от ливней литовские фермеры получат 9 млн. евро финансовой помощи ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 26, 16:00   |   Комментариев: 0

Еврокомиссия (ЕК) выделила 9,12 млн. евро пострадавшим от ливней литовским фермерам. Средства компенсации фермеры получат до конца сентября, однако Министерство сельского хозяйства обещает выплатить деньги быстрее.

ЕК выделила всем трем Балтийским странам и Финляндии 15 млн. евро финансовой помощи, сообщил Минсельхоз.

Как сообщает ЕК, получившим помощь странам будет разрешено выплатить столько же национальных средств. Пресс-атташе министра сельского хозяйства Ремягиюс Белинскас сказал BNS, что такая помощь в бюджете этого года не предусмотрена, но такая возможность будет рассмотрена позже.

В прошлом году фермеры в восточной части Литвы особенно пострадали от ливней во время сбора урожая. Правительство подсчитало, что убытки могли составить более 40 млн. евро, но сами фермеры называют сумму в несколько раз больше.

BNS

Метки: 

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