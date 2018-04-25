Поступления от акцизов на алкоголь в прошлом году выросли почти на 5%

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Поступления акцизов на алкоголь в прошлом году выросли почти на 5%, более половины их собрано за спиртосодержащие напитки, показывают новые данные Государственной налоговой инспекции Литвы (ГНИ).

Декларированные акцизы на алкоголь в прошлом году составили 326,848 млн евро — на 4,9% больше, чем в 2017 году (311,502 млн евро).

Поступления акцизов за спиртосодержащие напитки в прошлом году увеличились на 5% до 197,604 млн евро, за пиво — на 5,2% до 85,442 млн евро, за вино — на 11,6% до 36,383 млн евро. Доходы от акцизов на промежуточные продукты в прошлом году снизились на 21,3% до 7,417 млн евро.

Оптовая торговля алкоголем, как показывают данные акцизных складов, в прошлом году сократилась: продажи промежуточных продуктов упали на 49,9%, вина — на 11%, спиртосодержащих напитков — на 3,2%, пива – на 8%.

BNS