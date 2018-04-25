Поступления табачных акцизов в Литве в прошлом году увеличились на 2%

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Поступления табачных акцизов в прошлом году в Литве увеличились чуть больше, чем на 2%, между тем оптовая торговля табачными изделиями (на основании данных акцизных складов) сократилась почти на 4%, показывают новые данные Государственной налоговой инспекции Литвы (ГНИ).

Декларированные табачные акцизы в прошлом году составили 282,725 млн евро — на 2,3% больше, чем в 2017 году (276,412 млн евро). Реализация декларированных сигарет в прошлом году сократилась на 3,8% до 2,801 млн единиц.

По данным проводимого компанией Nielsen исследования «пустых пачек», в ноябре прошлого года нелегальные сигареты в Литве занимали 16,5% рынка табака.

BNS