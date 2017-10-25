Поступок, оскорбляющий память

Россия осудила решение самоуправления Биржайского района снабдить памятники советским солдатам табличками, где написано, что выбитые на монументах надписи не соответствуют действительности.

Посольство России в Литве в распространенном в минувший понедельник комментарии назвало такое решение «гнусным поступком», оскорбляющим историческую память.

«Обратили внимание на установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики. Одна из них появилась на мемориале, расположенном в г. Нямунеле-Радвилишкис. Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков.

Хотели бы отметить, что на этом памятнике высечена следующая надпись на литовском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». Какого-либо «несоответствия исторической правде», о чем утверждается в самовольно установленной табличке, мы не видим. Указанное захоронение, что важно, является объектом культурного наследия Литвы.

Нам дорога память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Российская Федерация уделяет первостепенное внимание содержанию советских воинских захоронений, в том числе за рубежом. В частности, данный мемориал был отреставрирован на российские средства в 2006-2007 годах. Заметим также: продолжается работа над Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, регулирующим эту сферу взаимной деятельности. Причем ключевое слово и в этом деле – взаимность.

Естественно, мы привлечем юристов для правовой оценки данного факта, по-своему «объясняющего» историю», ­– говорится в комментарии российского посольства.

Самоуправление Биржайского района Литвы по своей инициативе оборудовало таблички на местах захоронения советских военных, на которых указывается, что надписи на старых табличках не соответствуют исторической правде.

«Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде», – написано на табличке.

Пока поясняющая табличка оборудована на одном захоронении советских солдат в местечке Нямунеле-Радвилишкис. В этом году такими табличками также намечается снабдить памятники в самих Биржай и в Вабальнинкасе.

Биржайские политики уже давно думали о том, как оформить в этих местах объяснения о вкладе Советского Союза во Вторую мировую войну и его участии в оккупации Литвы, писала на прошлой неделе газета Lietuvos žinios.

По словам вице-мэра Биржай Ируте Варзене, решить эту проблему побудило приближающееся столетие восстановления Литовского государства.

«Я считаю, что эти таблички как раз не оскорбляют, а именно очень конкретно с исторической точки зрения объясняют, что в этих прославляющих советских солдат благодарственных надписях нет исторической правды», – сказала новостному агентству BNS политик.

Отвечающий за сохранение наследия города Далюс Микяленис поддержал вице-мэра: «Я не знаю, были ли они на самом деле освободителями, если наши люди в лесах потом еще десять лет должны были с ними воевать и не вернулись из этих лесов».

Как заявил заместитель директора Департамента культурного наследия Аудрюс Скайстис, самоуправления свободны добавлять поясняющие таблички к памятникам, по этому вопросу им даже не нужны директивы сверху.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, Далюс Микяленис, памятники советским солдатам, память, Посольство России в Литве, таблички