“Посылка доставлена”: британские ВВС после химатаки в Солсбери перехватили секретное российское сообщение

Британские военно-воздушные силы вскоре после отравления 4 марта в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим газом перехватили таинственное сообщение российского происхождения с текстом “Посылка доставлена”, сообщает газета The Times.

По данным Sunday Express, перехваченная информация входила в пакет разведданных, продемонстрированных Лондоном союзникам до принятия ими решения о высылке российских дипломатов из западных стран.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе 22 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предоставила союзникам информацию о химической атаке в Солсбери, ответственность за которую Лондон возлагает на Россию. Мэй, в частности, заявила о том, что британским специалистам из научного центра королевского Минобороны в Портон-Дауне удалось идентифицировать химическое вещество, “использовавшееся как часть группы нервно-паралитических веществ “Новичок”.

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В итоговом заявлении саммита ЕС Брюссель выразил солидарность с Лондоном и обещал помочь Великобритании в расследовании инцидента. Позже стало известно о решении стран ЕС, США, Австралии, Украины о высылке российских дипломатов в знак поддержки позиции Британии.

Подробностей о содержимом досье по расследованию, представленному Терезой Мэй, не сообщалось, однако Sunday Express со ссылкой на инсайдеров, видевших разведданные, пишет, что аналитики Королевских военно-воздушных сил, базирующихся на на юге Кипра, 4 марта перехватили два сообщения.

Одно из них было отправлено из Сирии “официальному лицу” в Москве. В нем содержалась фраза “Посылка доставлена” и говорилось также, что двое лиц “совершили успешный выход”. “Увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое перехватили днем ранее, и оно не было воспринято всерьез”, – говорится в статье.

В Министерстве обороны Великобритании не смогли подтвердить эти заявления, поскольку они связаны с идущим расследованием, указывает The Times, которую цитирует InoPressa.

По версии британской стороны, произведенное в России нервно-паралитическое вещество “Новичок”, использованное при атаке на Скрипалей, было превращено в медленнодействующий гель, который давал бы злоумышленнику время, чтобы сбежать с месте преступления.

Напомним, 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены, по данным Лондона, нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Британские власти обвинили в химатаке Россию на том основании, что этот яд производился в России.

На прошлой неделе стало известно, что бывший полковник ГРУ и его дочь пришли в сознание и идут на поправку. Источники газеты The Times сообщили, что оба в скором времени начнут общаться со следователями. По данным издания, Юлия Скрипаль отклонила запрос российского посольства в Лондоне о предоставлении к ней консульского доступа и поддержки. Сергея Скрипаля в Лондоне рассматривают как британского подданного.

Как сообщает The Times, Сергей и Юлия Скрипали могут переехать из Великобритании в США под защиту ЦРУ и получить там новые имена, поскольку не исключается, что будут предприняты новые попытки убить их. Именно в США Скрипали смогут находиться под надежной защитой, указало издание.

NEWSru.com

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