Потепление снизило цену на электроэнергию в Литве

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На минувшей неделе потепление снизило цены на электроэнергию в Балтийских странах на 12%, а в Литве она была самой дешевой, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Цены на электроэнергию в Эстонии и Латвии на прошлой неделе достигли одинакового уровня – 57,35 евро за мегаватт-час, а в Литве – 57,31 евро.

Эксперты Elektrum Lietuva утверждают, что снижение цены на электроэнергию обусловлено более теплой погодой, преобладавшей в регионе, что снизило спрос на электроэнергию. На минувшей неделе снизились цены на каменный уголь и газ, а также налоги на загрязняющие выборы – это также способствовало снижению цены на электроэнергию. Более значительно снижение цены было остановлено все еще низким уровнем воды на гидроэлектростанциях стран Северной Европы.

Потребление электроэнергии в Балтийских странах с 28 января по 3 февраля сократилось на 4% до 620 гигаватт. В Эстонии спрос снизился наиболее значительно – на 7% до 197 гигаватт-часов, в Литве – на 3% до 264 гигаватт-часов, а в Латвии – на 2% до 159 гигаватт-часов.

BNS