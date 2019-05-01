Поток авиапассажиров растет

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Литовские аэропорты продолжают успешно увеличивать число направлений во всех аэропортах страны. С начала года компания «Литовские аэропорты» обслужила более 1,3 млн пассажиров, а самолеты совершили 13,4 тыс. рейсов, что на семь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба литовского Минтранса.

Лидирует Вильнюсский аэропорт

По итогам первого квартала, самый высокий результат по пассажирским авиаперевозкам был зафиксирован в Вильнюсском аэропорту, где обслужили более миллиона пассажиров. На втором месте — Каунасский аэропорт с показателем в 244 тыс. человек. Третье место занял аэропорт Паланги (68 тыс. человек).

Руководитель службы авиации «Литовских аэропортов» Ауримас Стиклюнас подчеркнул, что рост пассажиропотока наблюдается во всех трех аэропортах.

В период с января по март «Литовские аэропорты» предложили пассажирам в общей сложности 89 маршрутов. В Вильнюсском аэропорту можно было выбрать из 64 направлений, в Каунасском — из 20, а в аэропорту Паланги — из пяти.

«В частности, успех компании зависит от продолжающихся переговоров между нашей компанией и авиаперевозчиками о новых направлениях и маршрутах. Мы надеемся, что запланированные цели будут достигнуты нашей командой в этом году и мы сможем предложить больше возможностей для путешествующих через наши аэропорты», — заявил Стиклюнас.

Также в этом году выросли грузоперевозки. В общей сложности в трех аэропортах было загружено 3,84 тыс. тонн груза, что на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

В 2018 году компания «Литовские аэропорты» поставила рекорд — было обслужено более 6,3 млн пассажиров, а самолеты совершили более 61 тыс. рейсов.

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air начала авиасообщение между литовской Палангой и северо-германским городом Дортмунд, сообщает BNS. В этот город самолеты из Паланги будут летать по средам и воскресеньям, сообщила компания. А. Стиклюнас считает, что благодаря этому маршруту увеличится туристический поток в Западной Литве, так как путешественникам будет предложен более оптимальный способ добраться еще до одного из популярных европейских городов.

«Для предпринимателей этот авиамост предоставит возможность привлечь инвестиции из региона Германии, где создается более одной пятой ВВП европейской экономики», – отметил А. Стиклюнас. Во время летнего сезона из Паланги в Варшаву летает LOT, из Москвы – российская Rusline, в Минск – «Белавиа».

Новые направления и маршруты

Литовские аэропорты работают по летнему расписанию. До осени из Вильнюса, Каунаса и Паланги можно будет попасть в большее число стран и городов. Самолеты Norwegian Air Shuttle с апреля чаще летают из Вильнюса в Стокгольм, Turkish Airlines – в Стамбул, а LOT с 1 мая начнет летать в аэропорт Лондон-Сити.

Летом возобновляются популярные в прошлом году перелеты Ryanair из Вильнюса в Афины, Ханью и на Корфу, Wizz Air – в Афины и Рейкьявик, Ukraine International Airlines – в Одессу. Из Каунаса Ryanair будет летать в Эдинбург, Пальму (Майорка), Римини, Родос и Жирону, из Паланги самолеты LOT – в Варшаву, Rusline — в Москву, белорусская Belavia — в Минск.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ