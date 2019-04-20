Потоки пассажиров и рейсов в аэропортах Литвы в этом году росли

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Управляющая тремя аэропортами Литвы госкомпания Lietuvos oro uostai в первом квартале этого года обслужила 13,4 тыс. рейсов и более 1,32 млн пассажиров – соответственно на 3% и на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Глава отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что с рост рейсов и пассажирского потока обусловлены новыми направлениями.

«Если сравнивать начало этого года с тем же периодом прошлого года, то мы ощущаем дальнейший рост всех трех аэропортов, невзирая на то, что несколько направлений было отозвано в крупнейших авиаворотах в столице. Их компенсировали новые направления, которые были запущены еще в конце прошлого года», – отметил А. Стиклюнас в заявлении для печати.

Больше всего пассажиров обслужил Вильнюсский аэропорт – более 1 млн, или на 3% больше, чем в прошлом году, Каунасский – 244 тыс., что на 20% больше, а Палангский – 68 тыс., или на 27% больше.

В первом квартале из Литвы можно было летать по 89 маршрутам: из Вильнюса – по 64, из Каунаса – по 20, а из Паланги – 5.

В трех аэропортах Литвы в этом году было перевалено 3,84 тонны грузов – на 6% больше, чем в прошлом году.

BNS