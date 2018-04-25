Потомок рабов подала в суд на Гарвард: 150 лет назад ее предков унизили

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Афроамериканка Тамара Ланье из города Норвич, штат Коннектикут – пра-пра-правнучка чернокожего раба с плантаций по имени Папа Ренти – подала в суд на Гарвардский университет, который обвиняет в унижении ее предков и извлечении из этого выгоды.

1850 снимков были сделаны профессором Гарварда Луисом Агассисом и имели целью обосновать расистскую теорию о превосходстве белых над черными, пишет в среду, 20 марта, издание The Daily News.

На 24 страницах искового заявления Тамара утверждает: коллекция дагерротипов, включающая обнаженные фото ее предка и его дочери Делии, в течение многих лет приносит деньги элитному вузу.

Ланье утверждает, что жестокие плантаторы, наживавшиеся на страданиях чернокожих, заставили ее предков снять одежду и позировать в голом виде. Это, мнению истицы, является свидетельством неуважения профессора к ее семейной истории и оскорбляет ее лично.

Майкл Коскофф, адвокат Ланье, утверждает, что вуз не имеет права держать такую коллекцию и использовать фото в целях наживы.

«Руководству Гарварда пора признать свою ответственность за позорную историю этого вуза, чей сотрудник унизил Папу Ренти и его семью», – приводит издание слова адвоката.

Университет пока не комментирует этот иск.

В статье говорится, что Агассис был уполномочен делать эти снимки – уникальные дагерротипы, впервые запечатлевшие рабов в США. Их целью, как говорится в статье, было подкрепить доказательствами теорию полигенизма – учения о происхождение человеческих рас от разных видов которое настаивало на интеллектуальном неравенстве и с помощью которого оправдывали рабство и сегрегацию.

Эти фотографии долгое время пылились в одном из шкафов Музея Пибоди, пока в 1976 году их не обнаружили и, как утверждается в иске, стали брать плату за просмотр и копирование.

NEWSru.com.il