Потребительское доверие

🔊 Воспроизвести

Показатель потребительского доверия в Литве в мае, по сравнению с апрелем этого года, вырос на 1% и составил 6%, сообщил BNS.

В мае население несколько лучше оценивало изменения финансового положения домашних хозяйств за минувшие 12 месяцев и экономические перспективы страны и планировало больше потратить на крупные покупки. Индекс потребительского доверия в городе и на селе в мае различался на 2%: в городе он составил 7%, а на селе – 5%. За месяц в городе индекс потребительского доверия вырос на 2%, а на селе снизился на 1%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ