Потребление электроэнергии в Литве за 9 месяцев возросло на 3% до 7,9 млрд. кВт/ч

Окончательное потребление электроэнергии в Литве за девять месяцев этого года составило 7,918 млрд. киловатт-часов (кВт/ч) – на 3,1% (236 млн. кВт/ч) больше, чем в январе-сентябре 2016 года (7,682 млрд. кВт/ч).

“В связи ростом экономики, внутреннего потребления продолжает увеличиваться спрос на энергию – результаты за девять месяцев показывают, что в этом году потребление в Литве будет самым большим с 1992 года. С учетом этого, как в промышленности, так и в быту электроэнергия с каждым годом используется все более экономно, фактический рост еще больше”, – сказал для пресс-релиза гендиректор компании Litgrid Дайвис Вирбицкас.

BNS

Метки: Litgrid, Дайвис Вирбицкас, Литва