Потребление СПГ в Балтийских странах должно расти – Eesti Energia

После того, как газовый рынок в Латвии был либерализован, а в Литве завершится действие льготной цены на газ, предоставленной “Газпромом”, на рынке Балтийских стран должна вырасти доля сжиженного природного газа (СПГ), а количество газа, импортируемого по трубопроводам должно сократиться, считает представитель эстонской компании Eesti Energia.

“Потребление СПГ продолжит расти, и это очень вероятно”, – заявил в пятницу журналистам Литвы, Латвии и Польши в Таллине глава Eesti Energia по вопросам торговли газом Айварс Тиханэ, в ответ на вопрос о том, как изменится потребление СПГ в Балтийских странах.

Он также сказал, что не может раскрыть, заключила ли Eesti Energia договора о приобретении СПГ, однако заверил, что компания присматривается к возможностям приобретения СПГ через Клайпедский терминал и его хранения в латвийском Инчукальском хранилище газа.

В качестве одной из причин расширения рынка СПГ он назвал ценовую политику “Газпрома”, которую назвал “квадратным корнем из дружественности клиента” – по его словам, формула, по которой продает газ российский гигант очень сложная, по ней практически невозможно прогнозировать цены.

В конце 2014 года “Газпром” предоставил Литве скидку на газ в размере около 20%. Дочернее предприятие Eesti Energia – Enefit планирует продавать газ в Литве. По словам А. Тиханэ, сначала доля Enefit на рынке будет небольшой – менее 10%, но расширение планируется после того, как в 2020 году начнет действовать общий Балтийский рынок.

BNS

Метки: Eesti energia, Литва, СПГ