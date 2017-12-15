Потребление в Балтийских странах приближается к среднему показателю в ЕС – Евростат

Потребление в трех Балтийских странах постепенно приближается к среднему показателю в Евросоюзе, однако в регионе больше тратят жители Литвы, свидетельствуют данные Евростата.

В Литве фактические индивидуальные расходы, с учетом паритета покупательной способности, в 2016 году составили 85% среднего показателя в ЕС (в 2015 году – 83%), Эстонии – 72% (71%), Латвии – 67% (65%), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы ЕС.

Больше всего на потребление в прошлом году тратили жители Люксембурга 132% среднего показателя ЕС, а меньше всего – болгары – 53%.

Между тем, ВВП, приходящийся на одного жителя Литвы, рассчитанный по показателю покупательной способности, в прошлом году, по сравнению с 2015 годом, не изменился , и составил 75% от среднего показателя в ЕС. В Эстонии и Латвии этот показатель составил соответственно 75% и 65%.

BNS

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