«Повезло, что мы проиграли». Футбольный матч, который привел к войне с 6 тысячами погибших

Система отборочного турнира к чемпионату мира – 1970 отличалась от нынешней: выигравшие групповой раунд команды встречались в плей-офф. В полуфинале квалификации принципиальным соперникам Сальвадору и Гондурасу предстояли два матча за неделю, но это никого не волновало, кроме них, пишет Eurosport.ru.

Медиа взорвались после первой игры. Команда Сальвадора прибыла в столицу Гондураса Тегусигальпу за день до матча. Местные фанаты вычислили гостиницу гостей и всю ночь провели под окнами, лишив игроков сна. В соперников летели камни, палки, пустые банки – все, что попадало под руку безбашенных болельщиков.

Роберто Кардона принес Гондурасу победу над сонными мухами лишь на последней минуте. Соперников ждал ответный матч, но 18-летняя сальвадорка Амелиа Боланьос больше не хотела на это смотреть. После пропущенного гола импульсивная девчонка схватила отцовский пистолет и шмальнула себе прямо в сердце. Сальвадорские газеты создали Амелии образ героини: «Болельщица не пережила позор отечества». Ее похороны транслировали по телевидению, на церемонию пришли толпы, в том числе президент и министры страны. В конце колонны неуверенно шагали проигравшие футболисты.

Через неделю сборная Гондураса приехала на ответку в разъяренный Сальвадор. От жажды мести у болельщиков чесались руки, поэтому первым делом они повторили затею соперников, гарантировав приезжим футболистам Вальпургиеву ночь. Сальвадорские фанаты жестили по максимуму: разбивали окна в отеле и бросали в номера тухлые яйца и дохлых крыс. На утро за командой приехал военный конвой, потому что вдоль дороги до стадиона стояли люди с обезумевшими глазами и портретами юной суицидницы Боланьос.

Чтобы народ не повалил мутузить гостей на газоне, футбольное поле оцепили вооруженные солдаты. На трибунах творился армагеддон: флаг Гондураса показательно сожгли, гимн освистали. В таких условиях Сальвадор уверенно раскатал напуганных соперников: гости пропустили три мяча и думали лишь о том, как вернуться домой живыми. «Нам чертовски повезло, что мы проиграли», – признал главный тренер Гондураса Марио Гриффин.

Игроков и тренерский штаб доставили на бронемобилях до аэропорта – огребали только гондурасские фанаты. Два болельщика скончались от полученных повреждений, десятки попали в больницу в тяжелом состоянии. Головорезы из Сальвадора сожгли порядка 150 машин ненавистных соседей. Через несколько часов после хаоса государства закрыли границы.

Футбольный вопрос оставался открытым. Команды одержали по победе, и по регламенту предстоял еще один матч на нейтральной территории. Решающую битву провели в Мексике, Сальвадор выиграл 3:2, а болельщикам не дали выяснить отношения: врагов рассадили за воротами напротив друг друга. На центральных секторах за игрой наблюдали 5 тысяч мексиканских полицейских с дубинками наготове.

Но страсти не утихали даже после завершения противостояния. Через две недели после матча сальвадорский самолет сбросил бомбу над Тегусигальпой. Из-за горного эхо казалось, что взрывов было несколько. Людей охватила паника: водители бросали машины, торговцы закрывали магазины. За несколько часов улицы полностью опустели. Город будто умер.

По радио запустили официальное обращение правительства: между Сальвадором и Гондурасом началась война. Народ рыл окопы, забивал окна досками, каждый баррикадировался как мог. Только после шести дней стрельбы и бомбежки политики поняли, что война не принесет дивидендов ни одной из сторон. Но было уже поздно: 6 тысяч человек погибли, 12 тысяч ранены, 50 тысяч потеряли крышу над головой.

Футбол – не цель и даже не средство. Причины разногласий Сальвадора и Гондураса крылись в более глубоких проблемах. Экономика Сальвадора находилась в неплохом состоянии, но страна страдала из-за перенаселения. В Гондурасе финансовое положение чахло, зато плотность населения была в восемь раз меньше, чем у соседей. Это привело к нелегальной миграции: безработные сальвадорцы хлынули в Гондурас.

К 1969 году накопилось 300 тысяч переселенцев. Новоселы нервировали местных, и еще до начала футбольного ада президент Гондураса Освальдо Арельяно сбросил бомбу: «Экономика государства на дне именно из-за мигрантов». Сальвадорцам не понравилось высказывание – отношения обострились.

Враждующие страны понесли огромные человеческие и финансовые потери. За шесть дней военного конфликта оба государства получили только один плюс – об их существовании узнал весь мир. К сожалению, война – главный промоутер стран третьего мира.

Инф. “ЛК”

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