Повлияет ли «Проевропейский манифест» на итоги выборов в Европарламент?

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Ежедневная газета Libération опубликовала так называемый «проевропейский манифест». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он подписан тридцатью представителями европейской интеллигенции, среди которых пять лауреатов Нобелевской премии.

Манифест призывает жителей ЕС поднять голос в защиту демократии и либеральных ценностей Европы.

Авторов манифеста на его составление и подписание сподвигнули выборы депутатов Европарламента, намеченные на 23-26 мая 2019 года, а также 13 других выборов в различные органы, которые пройдут в ЕС в этом году.

Эти выборы пройдут на фоне активизации праворадикальных сил в Европе.