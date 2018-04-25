Повоевал в Сирии – отдай аусвайс!

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Федеральное правительство согласовало порядок лишения немецкого гражданства джихадистов, воюющих на стороне «Исламского халифата».

В середине февраля президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал американских партнёров в Европе принять к себе сотни боевиков «Исламского халифата» (IS), которые были захвачены в ходе операции в Сирии. Глава Белого дома заявил тогда, что американцы задержали около восьмисот таких боевиков, являющихся гражданами европейских стран. Как предупредил президент США, если европейцы не откликнутся на этот настоятельный призыв, то «нам придётся отпустить их на свободу».

Понятно, что такое заявление Дональда Трампа особой радости в Берлине не вызвало. Ведь у немецкой стороны, по сути, до сих пор нет чёткого представления о том, что же делать с джихадистами из Германии, которые возвращаются домой из района боевых действий. С одной стороны, понятно, что участники террористической организации IS должны быть отданы в ФРГ под суд. Именно так это и происходило всё последнее время. Однако с другой стороны, довольно сложно доказать, что тот или иной выходец из Германии действительно участвовал в боях в Сирии или Ираке на стороне террористов. К тому же абсолютно неясно, что же делать с семьями боевиков? Хотят ли многие из них вообще возвращаться в страну, которую они ненавидят и которую сознательно покинули?

Между тем, по приблизительным оценкам, к «Исламскому халифату» в общем и целом присоединились около тысячи граждан Федеративной Республики. Примерно тридцать процентов из них уже вернулись в Германию, около 150 погибли, примерно семьдесят находятся в плену, судьба остальных неизвестна. Исходя из этих цифр, очевидно, что принципиальное решение по немецким джихадистам принимать Берлину всё равно было нужно. Тем более что некоторые соседи Германии это уже сделали. Например, Дания категорически отказалась принимать назад своих граждан, воевавших на стороне «Исламского халифата».

Сначала Берлин заявил о том, что поддерживает судебные процессы над немецкими боевиками «ИХ», которые могут быть проведены в Сирии или Ираке. То есть речь шла о том, чтобы, например, курдские формирования, которые захватили в плен граждан Германии, сами судили бы их за совершённые преступления. Однако оказалось, что это технически и юридически довольно сложная процедура. К тому же тюрьмы курдов и так переполнены пленными исламистами из стран Евросоюза.

Тогда немецкая сторона в лице МВД явно с неохотой подтвердила, что граждане Германии имеют право на возвращение в страну даже в том случае, если они воевали на стороне «Исламского халифата». Правда, перед этим к ним необходимо допустить немецких дипломатических сотрудников. Но похоже, что это заявление МВД не очень понравилось остальным заинтересованным ведомствам. Да и общественное мнение страны было явно не в пользу этого предложения. Кому охота жить по соседству с исламистами, имеющими к тому же опыт боевых действий?

Видимо, именно поэтому на минувшей неделе федеральное правительство сделало ещё один шаг для «урегулирования проблемы» с немецкими джихадистами. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и министр юстиции Катарина Барли (Katharina Barley) договорились о том, что джихадистов из Германии, примкнувшим к «ИХ», будут лишать немецкого гражданства. По сути, речь идёт о том, чтобы расширить трактование законодательного акта, действующего в Германии с 1999 года и касающегося добровольной службы немецких граждан в иностранных вооружённых силах без разрешения Министерства обороны ФРГ (параграф 28 Закона о гражданстве ФРГ). МВД и Минюст договорились теперь о том, что немецкого гражданства необходимо лишать и членов зарубежных террористических формирований.

При этом согласованы три условия, на основании которых немецкие паспорта будут изыматься. Во-первых, боевик «ИХ» должен иметь ещё одно гражданство кроме немецкого. Во-вторых, он должен быть совершеннолетним. Наконец, в-третьих, речь идёт только о тех лицах, кто в будущем примет участие в боях на стороне «Исламского халифата». То есть новое законодательное положение не имеет обратной силы и сегодняшние джихадисты из ФРГ, возвращающиеся домой, своих аусвайсов не потеряют. Предполагается, что данный законопроект ещё в этом месяце будет одобрен федеральным правительством и внесён на рассмотрение в Бундестаг.

Как подчеркнули в МВД, Берлин надеется на «превентивное воздействие» данного закона. «Это чёткий сигнал о том, что, помимо уголовного преследования, на родине немецких боевиков „ИХ“ ожидает и лишение гражданства ФРГ», – отметили в министерстве. Между тем, по убеждению представителей СвДП, запланированный немецким правительством закон уже опоздал. По словам вице-председателя парламентской фракции свободных демократов Кристиана Дюрра (Christian Dürr), данное нововведение необходимо нужно было принять ещё пару лет назад. «Левая» партия, со своей стороны, требует не принятия нового закона о лишении гражданства немецких джихадистов, а передачи их уголовных дел в специальный международный трибунал, который и будет заниматься данными преступлениями.

rg-rb.de