Повторный референдум по Brexit не состоится ни при каких условиях

🔊 Воспроизвести

Правительство Великобритании не намерено ни при каких условиях проводить Правительство Великобритании по вопросу о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом в пятницу сообщили Reuters в канцелярии главы правительства страны Терезы Мэй.

«Референдум 2016 года был самым масштабным проявлением демократии в истории нашей страны. Ни при каких обстоятельствах у нас не будет второго референдума», — сказал официальный представитель премьер-министра.

Заявление канцелярии Мэй последовало вскоре после того, как о своей отставке с поста заместителя министра транспорта объявил консерватор Джозеф Джонсон — брат экс-главы МИД страны Бориса Джонсона, сообщает ТАСС.

В отличие от своего более известного родственника, Джозеф Джонсон является сторонником сохранения Великобритании в составе ЕС. Отказавшись от занимаемого поста, он предупредил о масштабном кризисе, который ждет страну после «развода» с Евросоюзом, и заявил о необходимости проведения повторного референдума по Brexit. По его словам, выход страны их ЕС на тех условиях, с которыми, по его сведениям, готова согласиться Тереза Мэй, противоречит интересам британского народа.

«Пропасть между тем, что было обещано в ходе агитационной кампании перед референдумом, и тем, что сейчас предлагает премьер-министр в своем проекте сделки [с Брюсселем] настолько широка, что у меня не было иного выбора, кроме как передать сегодня днем премьер-министру заявление о своей отставке, — говорит Джонсон в коротком видео, которым он сопроводил свой твит. — Мне кажется, что сейчас совершенно необходимо повернуться лицом к людям и спросить у них, согласны ли он с продолжением [процедуры Brexit] на таких немыслимых условиях. Вместо того, чтобы остаться в Европе, при этом не давая ей все решать за нас, мы покинем Европу, но будем полностью подчиняться европейским правилам».

По словам Джонсона, Brexit на таких условиях, с которыми, по его словам, фактически согласилась Мэй, неприемлем для Великобритании. В этом он полностью поддерживает своего брата. «Британия стоит на пороге тяжелейшего кризиса со времен Второй мировой войны. Я по-прежнему всецело предан [Консервативной] партии. До сегодняшнего дня я никогда не шел поперек партийной политики ни по одному вопросу, однако чувство долга перед избирателями в моем округе и перед всей нашей великой страной заставили меня действовать», — говорится в заявлении Джонсона об отставке, которое цитирует ТАСС.

В четверг стало известно, что за проведение повторного референдума выступили крупные британские бизнесмены, в частности глава компании Worldpay Майкл Рейк, бывший генеральный директор Sainsbury’s Джастин Кинг и основатель Cobra Beer Каран Билимория.

«Brexit с плохими последствиями и Brexit с катастрофическим результатом — сделайте свой выбор», — так Джастин Кинг охарактеризовал сложившуюся ситуацию.

В 2016 году противники евроинтеграции одержали верх на судьбоносном для страны референдуме с результатом 51,9% против 48,1%. Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Ожидается, что они будут завершены в ближайшие недели.

Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого Великобритания обязалась платить взносы в бюджет ЕС.

План Мэй угрожает целостности Великобритании, считают юнионисты

В пятницу планы британского правительства по Brexit раскритиковала и лидер Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер, получившая письмо от главы правительства. В нем Мэй изложила предложение Брюсселя, согласно которому Северная Ирландия останется в едином рынке и таможенном союзе ЕС в случае отсутствия соглашения с Лондоном по Brexit.

«Письмо премьер-министра вызывает тревогу у тех, кто дорожит целостностью нашего бесценного союза, и у тех, кто желает настоящего Brexit для всего Соединенного Королевства. Из ее письма следует, что премьер-министр привержена идее установления [таможенной] границы с Северной Ирландией по Ирландскому морю в рамках режима единого рынка ЕС», — сказала Фостер.

Ранее же Мэй неоднократно заявляла о неприемлемости предложенного ЕС варианта с проведением таможенной границы по Ирландскому морю. Такое предложение Брюсселя, по ее словам, означало бы «разрушение целостности Соединенного Королевства».

ДЮП ранее пригрозила расторгнуть политический союз с тори и проголосовать против проекта государственного бюджета, если правительство во главе с Мэй продолжит стремиться согласовать с Брюсселем сделку по Brexit, благодаря которой у Северной Ирландии будут более тесные связи с ЕС, чем у остальной части Соединенного Королевства. Любое поражение правящей партии при проведении голосования по ключевым вопросам грозит обернуться правительственным кризисом.

NEWSru.com