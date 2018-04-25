Повышение пенсий на фоне нехватки денег?

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Министр труда ФРГ внес на рассмотрение правительства предложение о повышении пенсии граждан страны на 447 евро, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал ZDF.

Ожидается, что с начала июля этого года пенсии вырастут в восточных землях ФРГ примерно на 3,91%, а в западных на 3,18%. Точные цифры определятся весной.

В то же время министр финансов страны Олаф Шольц предупредил о нехватке 25 миллиардов евро до 2023 года. Впрочем, как пишут немецкие СМИ, само предупреждение министра при ближайшем рассмотрении выглядит не столь уж пугающим: дефицит в 25 миллиардов евро до 2023 года означает, что ежегодно будет не хватать 5 миллиардов. Такую сумму Берлину при некоторой гибкости вполне под силу сэкономить, если учесть, что доходы и расходы федерального бюджета на 2019 год запланированы на уровне 356 миллиардов евро.