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Повышение расходов на оборону Литвы – принципиальное решение, считает спикер сейма

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Предложение  Госсовета по обороне (ГСО) Литвы выделить на оборону 2,07% внутреннего валового продукта (ВВП) является принципиальным политическим решением, утверждает председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.

“Есть принципиальное политическое решение, оно должно быть таковым. Мы заявили о преемственности внешней политики и обязательств перед НАТО. Как вы знаете, на международном пространстве обязательства Литвы быстро стали заметными, и отказываться от таких обязательств мы не должны и не можем”, – сказал  спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он акцентировал, что невзирая на увеличение финансирования обороны, не должны пострадать другие сферы.

“Другие счета не должны пострадать, должен расти и бюджет”, – отметил В. Пранцкетис.

ГСО во вторник предложил выделить на оборону 2,07% ВВП.

“ГСО решил предложить в госбюджете 2018 года предусмотреть на ассигнования для Министерства обороны дополнительно 149 млн. 200 тыс. евро”, – сказала журналистам после заседания главный советник президента Дали Грибаускайте по вопросам национальной безопасности Живиле Шатунене.

По словам Ж. Шатунене, такой оборонный бюджет предлагается с учетом “геополитической ситуации и международных обязательств страны перед НАТО”.

В этом году Литвы выделила на оборону 723 млн. евро или 1,8% ВВП.

Финансирование оборонной сферы в Литве увеличивается после действий России в 2014 году на Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS

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