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Повышение зарплат не уменьшит эмиграцию из Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 06, 13:00   |   Комментариев: 0

Политики в Литве говорят, что повышение зарплат может уменьшить эмиграцию из страны, а представители бизнеса полагают, что для начала лучше было бы привести в порядок системы образования, налогообложения и сократить бюрократический аппарат – после этого и эмиграция, возможо, начнет уменьшаться, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Вопрос, на мой взгляд, ставится неправильно. Как будто есть мы, виноватые, и те другие, помазанники, которых мы должны вернуть и специально для них создать условия. Для меня это неприемлемо – давайте говорить не о возвращении эмигрантов, а о том, что делать, чтобы в Литве было хорошо жить. (…) Создаваемая в Литве добавленная стоимость на 30% ниже, чем создают предприятия подобного профиля в Германии. Немцы создают продукты, они владельцы продуктов. У нас нет продуктов, мы являемся лишь частью цепочки чьих-нибудь поставок. И пока это не изменится, мы будем отставать”, – сказал глава предприятия по проектированию и производству электронных систем Rifas Айдас Шятикас.

Другие опрошенные газетой предприниматели говорили, что в Литве прежде всего нужно привести в порядок системы образования, налогообложения и уменьшить бюрократический аппарат, а зарплаты не могут резко повыситься для всех работающих и во всех секторах.

BNS

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