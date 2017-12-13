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Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 0:01   |   Комментариев: 0

В Беларуси подписана и вступила в силу Информационная стратегия по полноправному включению (инклюзии) людей с инвалидностью в общество. Подписи под документом поставили министр информации Александр Карлюкевич и постоянный представитель Программ развития ООН в Беларуси Санака Самарасинха.

LTK1334-5Новая стратегия касается всех электронных и печатных СМИ, обратил внимание Александр Карлюкевич:

— Ее стратегии — в обозначении приоритетов, в том числе Министерства информации. Подписание этого документа дает нам право выстроить целую программу действий, что связано и с мониторингом, и с определением основных проблемно–тематических направлений, и с привлечением экспертов в эту проблематику. Хотелось бы, чтобы в этот процесс были вмонтированы десятки, даже сотни изданий, которые выходят в регионах нашей страны.

Документ включает 11 стандартов рекомендательного характера для СМИ и журналистов, освещающих проблемы людей с инвалидностью, а также рекомендуемый глоссарий корректной терминологии, исключающей выражения, носящие дискриминационный характер.

Иринат ОВСЕПЬЯН.

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