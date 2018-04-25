Пожарные напоминают, как обращаться с пиротехникой

В связи с приближением Нового года пожарные напоминают, что с фейерверками или другой пиротехникой следует обращаться с особой осторожностью, пишет LRT.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в праздничные дни за последние пять лет ежегодно в среднем происходит девять пожаров из-за использования пиротехники, но чаще всего из-за взрывных устройств страдают не здания, а люди.

В большинстве случаев люди страдают из-за неосторожного использования пиротехники. Более 40% повреждений получают в области головы, поэтому Департамент противопожарной безопасности и спасения рекомендует надевать защитные очки тем, кто запускает фейерверки.

Еще 40% составляют травмы рук и пальцев. Специалисты утверждают, что чаще всего не соблюдается безопасное расстояние до людей, зданий и других объектов, например, деревья. Врезавшись в ветви или стволы деревьев, фейерверк может нанести большой ущерб.

Из-за залетевшей петарды могут загореться предметы на балконах многоквартирных домов. Были случаи, когда петарды разбивали окна в квартире, в результате загоралась мебель, шторы. От фейерверков нередко воспламеняются хозяйственные постройки, возникают автомобильные пожары.

Эксперты подчеркивают, что использовать пиротехнику запрещено на расстоянии ближе 30 метров от школ, детских садов, лечебно-реабилитационных учреждений. Также запускать фейерверки строго запрещено лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. Запрещено использовать и самодельные пиротехнические изделия.

l24.lt