Пожарные предупреждают: за поджигание травы грозят штрафы

С началом весенней погоды начинаются пожары из-за поджигания прошлогодней травы. Обычно они возникают, когда жители Литвы принимаются за хозяйственную деятельность и наводят порядок на своих участках. В прошлом году пожарные более 4400 раз отправлялись тушить горящую траву.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в прошлом году число пожаров, возникших из-за поджигания травы, по сравнению с 2017 годом, выросло на 37%.

По данным департамента, в прошлом году при поджигании травы пострадали 3 человека, сгорели 3 здания, пострадали 96 построек.

Департамент напоминает, что поджигать траву запрещено, за это грозит административная ответственность, а также штраф в размере от 50 до 350 евро.

Согласно многолетней статистике, больше всего пожаров на открытых территориях возникает в апреле. В прошлом году в этом месяце на открытых территориях были потушены 2438 пожаров.

l24.lt