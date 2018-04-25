Пожертвования «аграриям»

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Предвыборную кампанию правящего Союза крестьян и «зеленых» Литвы максимально допустимыми пожертвованиями поддержали физические лица, связанные друг с другом через литовские компании погрузки и перевозки белорусских удобрений, свидетельствуют данные расследования, проведенного литовской национальной теле-радиовещательной компанией LRT.

Как говорится в публикации отдела журналистских расследований LRT, партия во главе с Рамунасом Карбаускисом уже собрала 174 тыс. евро спонсорских средств – 130 тыс. евро составляют партийные средства, а оставшуюся сумму – 44 тыс. евро – пожертвовали лица, связанные между собой бизнес-связями и занимающиеся погрузкой и перевозкой белорусских удобрений. Эта группа предпринимателей выделила максимально допустимые пожертвования.

Бизнес не может выступать спонсором партий с 2012 года, когда были запрещены пожертвования юридических лиц, однако физические лица могут поддерживать участников кампании на сумму до 8850 евро, и эта сумма не должна превышать 10% годовых доходов.

Средства переведены «аграриям» физическими лицами, однако они являются акционерами компаний, связанных с белорусским производителем удобрений «Беларуськалий». Бизнес Р. Карбаускиса также импортирует удобрения этого концерна в Литву.

Р. Карбаускис сказал LRT, что фамилии спонсоров ему не известны, а партия не выбирает их – пожертвования может делать любой.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ