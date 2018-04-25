Пожилым людям — комплексная помощь

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Со старением общества в Литве с каждым годом увеличивается потребность в интегрированных услугах по опеке, надзору и уходу за людьми старшего возраста. Больше услуг требуется на дому, а также в домах опеки и учреждениях самостоятельного проживания, необходимо также расширять сеть учреждений самостоятельного проживания и дневных центров, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда.

Реагируя на изменения в структуре общества и нехватку интегрированных услуг, министр здравоохранения Аурелюс Вярига и министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис создали команду экспертов, задача которой – объединить области здравоохранения и социальной защиты, обеспечив доступность услуг людям старшего возраста, которые не могут сами позаботиться о себе. Также намечается подготовить единую и долгосрочную модель финансирования системы ухода и социальной опеки.

В настоящее время уход, который относится к области здравоохранения, финансируется из фонда обязательного страхования здоровья, а социальная опека, которая относится к области социальной защиты, финансируется из средств бюджета государства и бюджетов самоуправлений. Людям пожилого возраста в разное время необходимы как медицинские, так и социальные услуги, присмотр. Существующая система неудобна, если человеку нужны услуги обоих типов.

Интегральная помощь

В сентябре 2018 г. правительство приняло решение подготовить концепцию услуг интегральной опеки и ухода, чтобы эти услуги оказывались пожилым людям как на дому, так и в учреждениях.

По утверждению министра здравоохранения А. Вяриги, «очень жаль, что за весь период независимости никто не проявил инициативу в области изменения услуг и опеки, хотя потребность в этом большая и постоянно растет».

«Эти работы не только включены в программу правительства, но уже и осуществляются реальные действия, как в области услуги, так и в других областях, которые в течение многих лет оставались без изменения. Продолжая запланированные работы, и далее будет принципиально реформироваться система, которая должна служить людям, помогать им, обеспечивать качественные услуги, как в области здравоохранения, так и в других областях», — сказал министр А. Вярига.

«Интегральная услуга по оказанию опеки должна быть на нескольких уровнях, чтобы как можно лучше удовлетворять индивидуальные потребности пожилых людей и эффективно использовать бюджетные средства. Обсуждается возможность по созданию отдельного фонда для финансирования интегральных услуг по опеке и уходу. До сих пор крайне не хватало общего взгляда на проблемы людей пожилого возраста», — добавляет министр социальной защиты и труда Л. Кукурайтис.

Реагируя на проблемы пожилых людей, правительство уже приняло ряд мер. В плане действий в области демографии, миграции и интеграции на 2019-2021 гг. предусмотрено расширение интегральной помощи людям пожилого возраста на дому, развитие сети учреждений для самостоятельного проживания и дневных центров для сеньоров, намечается поддержка проектов неправительственных организаций, предназначенных для посещения пожилых людей, особенно в сельской местности.

В Литве также продолжается осуществление проекта по оказанию интегральной помощи на дому, который охватывает всю Литву, за исключением Неринги в связи со спецификой. Интегральная команда действует по командному принципу. В команду входят социальный работник с помощниками, сиделка с помощниками и специалист по реабилитации. Специалисты выясняют потребность в опеке и уходе на дому, организуют и оказывают эти услуги не только людям, нуждающимся в опеке, но и членам их семей.

Реорганизация системы услуг

С 1 января 2019 г. началась реорганизация системы услуг специальных потребностей. Основное внимание уделяется системному отношению к потребностям людей пожилого возраста, чтобы они могли самостоятельно или под наблюдением жить в обычной для них среде. Пожилому человеку могут быть предложены меры технической помощи, специально обустроенная квартира и среда, социальные услуги.

Правительство уже приняло решение увеличить в Литве количество коек для оказания услуг и лечения с 5 122 до 8 544, а услуги может оказывать и врач — гериатр. При нехватке терапевтов и семейных врачей, надеемся, что подобное положение улучшит качество услуг, оказываемых пациентам.

Отказались также и от прежнего порядка, когда пациенты, которым применяется диализ, в учреждения по оказанию поддерживаемого лечения и услуг даже в случаях обострений, принимаются только тогда, когда обеспечивается их транспортировка в центр диализа. Чтобы получить услуги по поддерживаемому лечению, уходу или паллиативной помощи, в учреждения, можно регистрироваться и электронным способом, а не только «бумажным», как было до сих пор. Паллиативная подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

С учетом того, что сеньоры являются одной из наиболее уязвимых и наименьшие доходы получаемых групп общества, намечается, чтобы для этой группы вообще не осталось доплаты за компенсируемые лекарства. В ближайшее время правительство планирует обсуждать подготовленный министерством здравоохранения проект изменения закона о страховании здоровья, в котором предлагается, чтобы людям, имеющим маленькие доходы, не приходилось бы доплачивать за компенсируемые лекарства и оказание медицинской помощи. Планируется, что на это будет выделено около 5 млн евро. Это новшество вступило бы в силу с 2020 года.

В ближайшее время планируются и другие изменения. Расширятся возможности оказания паллиативных услуг с появлением нового учреждения по оказаниям данных услуг – хосписа, который будет оказывать комплексную помощь сеньорам. Одновременно команда специалистов, оказывающих паллиативную помощь, будет дополнена медицинским психологом и помощником сиделки, а может быть, даже добровольцами и специалистами по оказанию духовной помощи (например, служителями церкви). Кроме того, в обязательном порядке будет совершенствоваться квалификация специалистов, что также улучшит качество данных услуг.

По данным Департамента статистики, в 2017 г. в стране проживало 550,2 тысячи людей в возрасте от 65 лет и старше. Их доля от общего количества постоянно проживающих в стране жителей возросла с 15,8 проц. в 2005 г. до 19,3 проц. в начале 2017 г.

По прогнозам Евростата, общество в Литве и далее будет стареть. К началу 2050 г., возможно, 28,5 проц. жителей Литвы будут люди старшего возраста. Прогнозируется, что на 100 жителей в возрасте от 15 до 64 лет будет 52 человека старшего возраста.

Информация «ЛК», BNS