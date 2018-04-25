Позиция Литвы относительно посольства в Израиле не меняется

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Позиция Литвы по израильскому вопросу не меняется, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Баллотирующийся в президенты премьер Саулюс Сквярнялис ранее во вторник сказал, что если станет президентом, то рассмотрит возможность переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«Это мнение кандидата в президенты, не более — что он и сам, как я понимаю, подчеркнул. Позиция Литвы по этому вопросу остается неизменной, она не раз была изложена, аргументы представлены, и ничего в этом отношении не меняется», — сказал BNS министр иностранных дел Литвы.

Президентское ведомство не комментировало сформулированную С. Сквярнялисом позицию.

«Предвыборные программы кандидатов мы не комментируем», — сказала BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

В мае поддерживающие Израиль США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, однако большинство Европейских стран не поддерживает этот шаг.

«Как большинство государств Евросоюза (ЕС), мы хотели бы, чтобы проблемы на Ближнем Востоке были решены путем диалога и переговоров, особенно это следует сказать об Иерусалиме. Мы в будущем представляем себе, что это будет столица двух государств — и Израиля, и Палестины, однако это должно быть достигнуто путем переговоров», — сказал Л. Линкявичюс о позиции Литвы.

Он добавил, что страны ЕС призываются избегать односторонних действий и высказываний по этому вопросу.

Л. Линкявичюс сказал, что не хочет рассуждать о том, какое влияние могло бы возыметь изменение позиции Литвы по этому вопросу.

Однако, по его мнению, такая позиция кандидата может быть замечена международным сообществом.

«Если кто-то наблюдает, внимательно рассматривает, могут быть и комментарии, однако наша позиция основана на аргументах, мы ее вполне четко изложили и Израилю, и США, и все понимают эту позицию. Сейчас мы не намерены ее менять. Если есть другие мысли, можно дискутировать, видимо, это и будет делаться», — сказал министр ИД.

По словам С. Сквярнялиса, перенос посольства по примеру американцев мог бы укрепить двусторонние связи Литвы с Израилем и США.

Он говорит, что Литве не следует избегать дискуссии, а нужно взвесить в ней все плюсы и минусы.

Выступая в центре Восточно-европейских исследований, он подчеркнул, что излагает эту позицию как кандидат в президенты, а не как глава правительства Литвы.

Статус Иерусалима является одним из острейших вопросов в палестино-израильском конфликте.

Еврейского государство считает Иерусалим своей неделимой столицей, а палестинцы стремятся к тому, чтобы восточная часть Иерусалима была бы признана столицей их будущего государства.

BNS