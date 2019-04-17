Позиция Литвы по БелАЭС не меняется

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В связи с переговорами Агентств по атомной безопасности Литвы и Беларуси о сотрудничестве и обмене информацией министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отмечает, что позиция Литвы относительно безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце остается прежней, однако нужно готовиться ко всем сценариям.

«Соглашение, которое заключается сейчас, регламентирует систему оповещения в случае возможных аварий. Эта атомная станция может быть запущена и действовать без всяких соглашений, а тогда у нас просто не будет процедуры и порядка информирования об инцидентах», – сказал в интервью радиостанции Žinių radijas министр.

По его утверждению, договор – один из инструментов превенции и обеспечения безопасности.

«Для нас, жителей Литвы, в случае отсутствия такого соглашения угроза будет велика», – сказал Ж. Вайчюнас.

Подобное соглашение уже подписала Латвия.

Белорусское ведомство по атомной безопасности согласует документ с Литовской Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ). По словам руководителя ГИБАЭ Михаила Демченко, Литва надеется подписать соглашение до поставки первой партии ядерного топлива в Островец. Доставка может быть осуществлена осенью – приблизительно через месяц после включения первого реактора.

Кроме того, несмотря на то, что Литва намерена ограничить импорт электроэнергии со строящейся БелАЭС, Жигимантас Вайчюнас не сомневается, что Россия и Беларусь приложат все усилия, чтобы обойти эти препятствия и экспортировать электроэнергию в Балтийские страны.

«У нас есть закон, который запрещает покупку с того момента, когда будет запущена БелАЭС, если она будет запущена. И сейчас торговый режим так устроен, что, по нынешнему регуляционному режиму, Балтийские страны могут закупать у Беларуси электроэнергию только через Литву. То есть, ни на эстонской, ни на латвийской границах нет правовых, регуляционных инструментов, чтобы эта торговля была возможной», – сказал Ж. Вайчюнас.

Однако, по его словам, такой порядок может претерпеть изменения.

«Эти условия могут измениться, несомненно, и я лично не сомневаюсь, что будут предприняты отчаянные попытки найти возможности поставки электроэнергии через Латвию и Эстонию. Но посмотрим, какими будут те или иные решения», – добавил министр.

Как сказали информационному агентству BNS в Министерстве экономики Латвии, во все страны Балтии технически можно было бы импортировать электроэнергию из третьих стран – Беларуси или России, однако торговые соглашения Литвы, Латвии и Эстонии позволяют торговать только через Литву.

«После того, как в Балтийских странах были построены электропередающие перемычки и эти страны присоединились к бирже Nord Pool, операторы их передающих систем в 2013 году договорились направлять потоки торговли электроэнергией с третьими странами через литовско-белорусскую и литовско-российскую границы», – прокомментировало посольство Латвии.

Ж. Вайчюнас пояснил, что Беларусь после включения станции рискует лишиться больших финансовых ресурсов.

«Пока БелАЭС не действует, Беларусь получает достаточные доходы, то есть около 1 млн евро в день. Таков торговый поток, такова выручка от торговли электроэнергией. Естественно, что после запуска БелАЭС торговый поток автоматически прервется, и эти доходы будут утрачены белорусской стороной», – утверждает министр.

Он не исключил возможность того, что после синхронизации Литвы с системой ЛЭП Европы и отключения от кольца БРЭЛЛ страна ощутит давление России по вопросу закупки электроэнергии с БелАЭС. Однако говорить о «перерезании» линий электропередачи с Беларусью уже сейчас, по его словам, было бы безответственно.

«Что касается инфраструктурных проектов, которые соединят нас с Европой, чтобы мы могли отключиться от России и Беларуси, то как я уже упоминал, эти работы ведутся. А здесь и сейчас отключать линии (с Беларусью) – это безответственный подход, поскольку одновременно мы навредим собственной безопасности, и этого не допускает и сам закон, называемый «антиостровецким», в котором ясно прописано, что мы можем отключить только столько линий, сколько не вредят нашей безопасности», – сказал глава Минэнерго.

По его словам, Литва прибегает к дополнительным ответным мерам в случае возможного шантажа, – вместе с оператором системы электропередачи Litgrid прилагаются усилия для того, чтобы у республики была максимально безопасная система.

В минувший понедельник поступили сообщения о том, что Беларусь отложила включение первого реактора БелАЭС до осени текущего года. До сих пор Минск заявлял, что он будет включен в мае или июне.

В июне 2017 года парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси. Кабмин позднее одобрил план блокирования импорта электроэнергии, производимой этой АЭС.

Фото BFL