Позиция премьера по России: два аргумента “за”, два аргумента “против”, два мотива

В последние дни большой резонанс получил призыв литовского премьера Саулюса Сквярнялиса возобновить контакты с Россией на политическом уровне и деятельность межправительственной комиссии Литвы и РФ.

После бесед с дипломатами из различных структур, должностными лицами и политическими экспертами агентство BNS представляет аргументы “за”, аргументы “против” и вероятные другие мотивы.

Аргументы “за”:

1. Сторонники этой позиции говорят, что каналы общения необходимы для проведения действенной политики и решения проблем, с которыми сталкиваются жители, предприятия, учреждения или организации страны, возможно, для того, чтобы наладить более тесные контакты с Калининградской областью. Крупные западные державы поддерживают отношения с Россией на высшем уровне – президентов или премьеров, а более критично настроенные в отношении Москвы страны Восточной Европы – не уровне министров или вице-министров. Литва – единственная страна Евросоюза (ЕС), у которой с Россией нет никаких связей. Команда премьера уверяет, что восстановление деятельности межправительственной комиссии не означало бы пересмотра отношений. Так называемое селективное сотрудничество в некоторых сферах разрешают и принятые совместно вехи ЕС. Диалог обычно сохраняется даже между воюющими государствами. “Не получится ли так, что у Украины, которая наиболее серьезно пострадала от России, больше контактов с Москвой, чем у Литвы?” – рассуждал один из собеседников BNS. По словам сторонников этой позиции, диалог – это наилучший способ говорить о ценностях, включая случаи, когда эти ценности кардинально отличаются.

2. Литву иногда критикуют за то, что призывы изолировать Россию не вяжутся с призывом поддерживать диалог с другими странами. Литва инициировала встречу ЕС с премьером Израиля, подчеркивая, что прямой диалог необходим даже при наличии серьезных разногласий, хотя ЕС резко критикует его за развитие поселений на оккупированных землях палестинцев. Литва также призывает Европу поддерживать более тесные отношения с Турцией, хотя западные европейцы осуждают ее за антидемократические процессы, а НАТО и союзник ЕС Греция – за оккупацию части Кипра. Литву часто упрекают за попытки отклониться от договоренной всеми союзниками позиции НАТО о том, что наряду с повышением военного потенциала в регионе необходим диалог с Россией.

Аргументы “против”:

1. Изменение позиции Литвы может быть расценено как уступка, слабость и признание того, что на Литву ложится часть вины за плохие двусторонние отношения. Возобновление работы межправительственной комиссии Москва может принять как сигнал того, что Литва меняет позицию по другим стратегическим вопросам, которые поднимались при подготовке к работе комиссии, например, относительно требования улучшить условия для работы “Газпрома” в Литве или упростить проверки поездов, следующих через Литву в Калининградскую область. Возобновление работы двусторонней комиссии без какого-то видимого прогресса в реализации Минских соглашений или в вопросе об оккупации Крыма ослабило бы усилия Литвы по сохранению дисциплины в ЕС и последовательности в продлении санкций в отношении России и оказании помощи Украине. В случае необходимости говорить о возобновлении контактов было бы целесообразно только после проведения серьезной подготовки к ним, причем при условии наличия стратегии и плана отступления.

2. Премьер публично сформулировал мнение, не согласованное с президентом и министром иностранных дел. Это ослабляет позицию Литвы на международной арене о том, что для России должны наступить последствия за оккупацию Крыма и поддержку сепаратистов на Востоке Украины. Возвращение к обычным отношениям поощрило бы Москву продолжать агрессивную политику. Нынешних отношений на техническом уровне или уровне посольств достаточно, о чем говорит рост литовского экспорта в Россию и подписание в декабре договора о демаркации границы, а на встречах на высоком уровне было бы не о чем говорить, если бы Литва не хотела идти на уступки. “Так получается, что премьер надеется, что Россия внезапно начнет принимать во внимание интересы граждан Литвы, хотя Литва и в дальнейшем не будет учитывать интересы самой России? Сильно нелогично или просто наивно”, – сказал другой собеседник BNS. Опасно политизировать один из важнейших вопросов внешней политики и политики национальной безопасности, где до сей поры преобладал национальный консенсус. Внутренняя напряженность и противоречия между основными органами государственной власти были бы на руку только самому Кремлю и его пропаганде.

Внутриполитические мотивы:

1. С. Сквярнялис пытается расширить свое влияние и перенять часть полномочий во внешней политике у президента Дали Грибаускайте. Это было заметно во время визита премьера в Польшу и иногда это звучит в его риторике. В Конституции предусмотрено, что главные вопросы внешней политики решает президент, а внешнюю политику он проводит вместе с правительством. Это оставляет место для интерпретаций, какие шаги являются решением главных вопросов, а какие – проведением политики. Премьер выражает недовольство тем, что президент не консультировалась с ним относительно позиции Литвы в вопросе о Иерусалиме, и тем, что он отстранен от решения вопросов, связанных с ЕС.

2. Позиция премьера может быть обусловлена его мнением о том, что большая часть общества считает позицию Литву чересчур строгой, и такие его мысли повысят его популярность. С. Сквярнялис в своем заявлении подчеркнул, что Литва будет формулировать свою позицию, не унижая при этом Российское государство и его народ – это слабо замаскированная критика острой риторики президента, которая называет Россию террористическим государством. Некоторые считают, что эти шаги связны с президентскими амбициями С. Сквярнялиса, сам же он уверяет, что такие предположения кажутся ему смешными. Другие критики усматривают попытку отвлечь внимание от внутренних проблем.

BNS

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