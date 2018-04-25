Практический экзамен можно сдавать на своем мотоцикле

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Вскоре в «Regitra» начнется мотоциклетный сезон. Желающие получить права на вождение транспортных средств категории А с 1 апреля уже могут сдавать практический экзамен. Это можно будет сделать до 9 ноября. В преддверии сезона «Regitra» напоминает, что будущие мотоциклисты могут воспользоваться возможностью прибыть на экзамен на своем транспортном средстве.

Каким должен быть мотоцикл?

Для тех, кто прибывает на практический экзамен категории А, А1 или А2, предоставляется возможность сдавать его как на мотоцикле «Regitra», так и на собственном транспортном средстве. Это новшество начали осуществлять в 2017 г. для создания более благоприятных условий для будущих водителей, потому что это действует на них как фактор, снижающий стресс.

Важно отметить, что если вы хотите сдавать экзамен на собственном мотоцикле, то он должен соответствовать специальным требованиям. С нового года, согласно директиве Евросоюза, несколько изменились специальные требования к мотоциклам категории А: их масса без груза отныне не может быть менее 175 кг, а именная мощность не менее 50 кW.

Следовательно, практический экзамен можно сдавать на мотоцикле, в свидетельстве о регистрации которого указаны следующие данные.

А1

а) Рабочий объем двигателя внутреннего сгорания

Не менее 115 куб. см и не более 125 куб. см.

б) Именная мощность не более 11 кW (15 AG).

в) Соотношение мощности и массы не более 0,1 кW/kg

г) Дополнительная информация: развивает скорость не менее 90 км/ч.

А2

а) Не менее 395 куб. см

б) Не менее 20 кW, но не более 35 кW.

в) Не более 0,2 кW/kg.

А

а) Не менее 595 куб. см

б) Не менее 50 кW

в) Масса без груза не менее 175 кг.

Необходимо специальное снаряжение

Для водителей, желающих получить категорию водителя мотоцикла, в «Regitra» надо сдать теоретический и практический экзамены. Напоминаем, что на них можно зарегистрироваться непосредственно в Интернете.

Теоретический экзамен состоит из 35 вопросов, связанных с Правилами дорожного движения и безопасностью движения: 30 вопросов носят общий характер, 5 — специфические, предназначенные для конкретной категории. Практический экзамен состоит из двух частей: на площадке необходимо выполнить специальные маневры, такие как восьмерка, «змейка», объезд препятствия на скорости 50 км/ч и другие, а также езда в реальном транспортном движении.

Сдавать экзамен можно только в специальном снаряжении: надо иметь шлем, защитные средства для локтей, коленей, плеч, перчатки и обувь. Во время практического экзамена в «Regitra» между экзаменуемым и сопровождающим его лицом поддерживается радиосвязь. Светоотражающий жилет и средства радиосвязи выдает «Regitra», о специальном снаряжении должен позаботиться человек, сдающий экзамен.

Информация BNS, литовских СМИ