Пранцкетис призывает «аграриев» быть независимыми от соглашений

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Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис обратился к «аграриям» с призывом защищать свои ценности. Быть независимыми от соглашений.

«Я приглашаю всех оставаться решительными государственными «аграриями». Стабильность обеспечивается тогда, когда нас объединяет демократия. Поэтому давайте присоединимся к приближающимся инициативам доверия свободными, а не зависимыми от прочих «соглашений». Пусть у нас будет голос», – завил глава парламента во вторник членам парламентской фракции Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев»).

Он напомнил, что в 2016 году он, и другие члены ЛСКЗ баллотировались в сейм «руководствуясь теми же самыми ценностями, поскольку по ним мы создали программу гармонии».

«К сожалению, сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что люди, которые должны были сплачивать, нас разделяют. Они такие ценности, как демократия, ставят в угол», – утверждает В. Пранцкетис.

«Мои ценностные установки и принципы никто не изменит. Я служу демократии и жителям Литвы. Верю, что и Вам эти ценности важнее капризов одного лица», – говорится в письме спикера.

После президентских выборов «аграрии» стали заново формировать правящее большинство. На минувшей неделе подписали меморандум о коалиции с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП). Эти партии также ждут присоединения к коалиции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

В меморандуме о коалиции предусмотрено, что пост премьера и далее будет занимать Саулюс Свярнялис. А вот пост председателя сейма достается «социал-трудовикам».

Делегированный «аграриями» спикер сейма В. Пранцкетис отказывается уходить в отставку.

По уставу сейма, уволить должностное лицо в парламенте, которое назначается сеймом, могут правление, комитет сейма или не менее чем треть депутатов (29). Сделать они это могут в виде мотивированного обращения. Решение о недоверии принимается тайным голосованием. Поддержать это решение должно более половины всех членов сейма, то есть минимум 71 депутат.

BNS