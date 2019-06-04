Пранцкетис в Варшаве примет участие во встрече европейских спикеров

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Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис во вторник отправляется в Варшаву. Там он примет участие в четвертой встрече государств Центральной и Восточной Европы.

В Варшаву В. Пранцкетис отправится по приглашению председателя польского сейма Марека Кухчиньского и главы Сената Станислава Карчевского.

Во время встречи главы парламентов стран Центральной и Восточной Европы обсудят актуальные вопросы и примут участие в дискуссиях.

Основное внимание на встрече будет уделено краху коммунизма, совместной исторической памяти стран региона, а также вызовам сегодняшнего дня. Главной темой дискуссий станет международная безопасность, мир и сотрудничество.

BNS