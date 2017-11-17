Права человека: механизмы защиты

16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости). В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий.

Декларация принципов терпимости подтверждает, что терпимость — это не уступка или снисхождение. Это уважение и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава Организации Объединенных Наций, а также Всеобщей декларации прав человека.

С 2000 года в Евросоюзе действует так называемая Хартия, включающая экономические, социальные, гражданские и политические права. Есть здесь и права беженцев и эмигрантов, и права меньшинств, и борьба с расизмом.

Об актуальных проблемах в сфере прав человека в Литве – в беседе с председателем Комитета по правам человека Сейма, членом фракции партии Союз крестьян и зеленых Литвы Валериюсом Симуликом.

– Недавно в Сейме прошла конференция по вопросам беженцев. Соседняя Польша отказалась принять беженцев, заявив, что это создаст угрозу ее безопасности. Как оценивается участие Литвы в этой программе?

– Страны – члены Евросоюза должны выполнять общие требования. Литва в общеевропейском контексте по проблеме беженцев смотрится неплохо – она приняла 414 беженцев из квоты в 1105 человек. В основном это сирийцы из Греции. Однако наблюдатели сомневаются в эффективности программы, поскольку больше 300 беженцев уехало из Литвы. Правительство Литвы в октябре 2017 года утвердило дополнительные финансовые средства для облегчения адаптации беженцев в Литве – было решено отдельно платить им деньги на аренду жилья. Размер компенсации будет зависеть от того, в каком городе поселятся беженцы. Сейчас, помимо однократных выплат, беженцам, поселившимся в городах, платят в первые полгода 204 евро на человека, а в последующие полгода – половину этой суммы.

Безусловно, люди должны быть солидарны. Если есть проблемы на отдельных территориях – война, терроризм – жителям таким регионов надо оказать помощь. Но после урегулирования ситуации тем, кто покинул эти регионы, нужно возвратиться обратно.

Пока мы точно не знаем, какая часть из прибывших – экономические беженцы, которые попадают в Литву в поисках льгот, пособий. Вероятно, среди массы людей, прибывших в Европу, есть и так называемые «спящие» террористы, которые под прикрытием беженцев попадают в другие страны с целью организации каких-то террористических актов. Причем бывают специально подготовленные не только мужчины, но и женщины.

Литва выполняет свои обязательства по приему беженцев. Однако меня настораживает тот факт, что наши специальные службы, в обязанности которых входит контроль за беженцами, по сути, не знают, куда девалось около трех сотен беженцев. Предполагают, что они уехали в более обеспеченные страны Западной Европы. Но точной информации нет. Мы должны знать, кто приехал, с какой целью, куда едет. Не дай бог, если случится какое-то несчастье. Приходится констатировать, что пока мы не в полной мере контролируем ситуацию по этому вопросу.

Помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, нужна. Но я придерживаюсь такой позиции, что Брюссель нам не должен диктовать условия. Мы можем, как равноценные партнеры, помочь в пределах своих возможностей. Ведь Литва небогатое государство, прежде всего, должна беспокоиться о своих гражданах. Если же европейское руководство выдвигает какие-то требования, то, соответственно, должно быть и финансирование. Не считаю целесообразным перекладывание расходов на программы интеграции беженцев на самоуправления.

Кроме того, те, кто приехал, должны изучать язык, нашу культуру, традиции, придерживаться нашего образа жизни. Интегрироваться, пытаться трудоустроиться, а не рассчитывать только на помощь государства.

– Как выглядит защита прав человека в Литве в европейском контексте?

– Литва ратифицировала европейские конвенции. Но одно дело ратифицировать, другое – реально их выполнить. Анализируя потоки жалоб, которые поступают и в наш комитет, отмечу, что в половине случаев нарушаются законы, другая часть жалоб связана с человеческим фактором. Немало фактов, когда сотрудники, наделенные статусом, злоупотребляют своими возможностями, становятся «глухими» к проблемам рядовых граждан. Некоторые проблемы тянутся десятилетиями. Так, к примеру, есть жалобы поступившие в 1992-1994 годах по вопросам возврата земель.

Например, недавно мы рассматривали ситуацию в Тракайском регионе, когда от жителя, имеющего все формальные разрешения на строительство здания, спустя пять лет после постройки требуют его снести. В этом случае за прежние решения должны быть ответственны и те чиновники, которые подписывали эти разрешения.

Сталкиваемся и с такими случаями, когда гражданин Литвы, пройдя все судебные инстанции в Литве, обращается в Европейский суд, выигрывает дело. Но в реальности решение Европейского суда не выполняется.

– Наших читателей возмущает закрытие некоторых российских каналов…

– Ограничить часть информации возможно – но это не решение проблемы. Судите сами: если опираясь только на информационные потоки можно поменять ценности человека, его мышление, то какой он в таком случае гражданин? Активное гражданское общество надо развивать, причем начинать следовало бы со школы. Как педагог, бывший директор школы считаю, что нельзя делать из детей каких-то роботов, автоматически выполняющих нужные задания, надо воспитывать нормально мыслящих, думающих людей.

Сегодня в системе просвещения у нас волна самобичевания: дескать, школы плохие, учителя плохие, дети слабо подготовлены. Но почему-то, когда наши школьники уезжают за рубеж, они становятся лучшими в учебных коллективах. На мой взгляд, надо не ломать действующую систему образования, как предлагают некоторые эксперты, а усовершенствовать ее.

Государство на протяжении ряда лет не обращало должного внимания на подготовку, обеспечение учителей. Как результат, сегодня их не хватает. Низкие зарплаты, слабые социальные гарантии отталкивают молодых специалистов от выбора этой профессии. А ведь труд учителя подвижнический, требующий максимальной отдачи. Молодые люди сегодня на любой труд смотрят с точки зрения коммерции. В Сейме мы регистрировали закон, позволяющий выходить хотя бы на частичную пенсию педагогам, имеющим 25-летний стаж. Ведь проработав на педагогической работе 20-25 лет, педагог устает и ему уже сложно должным образом выполнять свои функции, соответствовать современным требованиям. Но пока эти социальные льготы не утверждены.

– В Литве стремительно растет миграция. Можно ли изменить ситуацию?

– Из собственных наблюдений могу сказать, что многие из уехавших очень тяжело работают. Если бы они так работали в Литве, то, наверно, получали бы не меньше. Но главное, о чем говорят эмигранты, – отношение работодателя. Литовским работодателям надо наконец-то научиться уважать работающего человека.

Кроме того, наше государство смотрит на предпринимателей как на «дойных» коров, постоянно увеличивая свои запросы по налогам. Предпринимателю, начинающему свое дело, надо помочь встать на ноги, а не в первый же день штрафовать его. Должны быть предусмотрены гибкие налоговые льготы, обучение начинающих. Такие меры помощи бизнесу мы декларировали, идя на выборы. Пока эффективных шагов по выполнению этих обещаний я не вижу.

– Положение национальных меньшинств – уязвимая тема в различных дискуссиях. Порой все еще звучат какие-то подозрения в нелояльности, навешиваются негативные ярлыки…

– Не вижу каких-то особых проблем в этом вопросе. Как известно, у нас действовал «нулевой» вариант при принятии литовского гражданства. Закрытие школ происходит в связи с сокращением числа учеников, причем как в русских, польских, так и в литовских школах. Как известно, предусмотрено увеличенное финансирование (так называемая «корзинка» учащегося) для школ с обучением на языках нацменьшинств.

Следовало бы, чтобы общины представителей национальных меньшинств между собой не конкурировали, вырабатывали единые позиции. Замечу, что наш комитет – за написание фамилий на языке оригинала, окончательное решение – за парламентариями.

– Сейчас активно обсуждается вопрос двойного гражданства. Какова ваша точка зрения по этому поводу?

– Маленькие народы должны защищать себя, поэтому Литве необходимо ввести институт двойного гражданства. Причем любой гражданин Литвы, принимая гражданство другой страны, должен иметь право сохранить литовское гражданство. В своем округе – в Шяуляй я планирую организовать подготовку к проведению референдума по этому вопросу.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Досье Политический и общественный деятель, председатель Комитета Сейма по правам человека, парламентарий Валериюс Симулик родился в 1966 году в Шяуляй. В 1984 году закончил среднюю школу, в 1988 году – физико-математический факультет Шяуляйского педагогического института. В 2001-2002 годах закончил магистратуру Шяуляйского университета и приобрел степень магистра по специальности «Управление и администрирование бизнеса». Его трудовая карьера началась с работы преподавателем физики в 36-й Каунасской средней школе, затем В. Симулик перешел работать на кафедру физики Шяуляйского педагогического института. В 1991 – 1994 годах – заместитель директора средней школы в Шяуляй, в 1994-2000 годах – директор школы. С 1999 года – член партии «Новый союз», с 2002 года – председатель Шяуляйского отделения партии «Новый союз», заместитель председателя партии. В 2000-2003 годах член совета Шяуляйского городского самоуправления. С 2000 года избирался в Сейм Литвы. В 2004– 2006 годах – председатель комитета по образованию, науке и культуре. Радиолюбитель, член спортивной федерации радиолюбителей. Жена Регина, дочь Довиле.

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Валериюс Симулик, Интервью, Международный день толерантности, права человека, ЮНЕСКО