Права, о которых забывают почти все путешественники

Желающие познать мир путешествуют разными способами – по воздуху, по воде, по шоссейным и железным дорогам. Иногда путешествие откладывается, если по некоторым причинам самолет опаздывает, а путешествие на пароме отменяется. Чаще всего мы слышим истории о том, как пассажиры самолетов часами ждут задерживающийся рейс, а позднее за понесенные неудобства требуют компенсации. «Пассажиры паромов, автобусов и поездов имеют такие же права, как и пассажиры самолетов, но чаще всего путешественники об этом не знают», – говорит адвокат конторы адвокатов ADER Эдмундас Русинас.

Ваше право – не только теплое место

Часто путешествуя на автобусе, мы даже не думаем о том, какими правами пользуемся в этом случае. Нас радует удобное, теплое место, мы надеемся, что скоро и безопасно достигнем цели. Но иногда после поездки мы замечаем, что ключики от нашего чемодана сломаны, а багаж пропал. «В таких случаях пассажиры имеют полное право обратиться в туристическое общество и просить компенсацию в связи с понесенным ущербом. Просить компенсацию можно и в том случае, если путешественник получил травму во время поездки, а может быть, при внезапной остановке автобуса испортилась коляска человека с физическими недугами», – рассказывает эксперт путешествий.

Русинас также напоминает, что если отправление автобуса опаздывает более чем на полтора часа или вообще отменяется, то перевозчик должен не только позаботиться о питании и напитках для пассажиров, но в случае надобности и об организации ночлега: «Если отправление задерживается более чем на два часа или же рейс вообще отменяется, то компания должна предложить людям следовать другим маршрутом без всякой доплаты или вернуть деньги за билеты. Если пассажиру это не предложат, то он имеет право просить не только деньги за билет, но еще дополнительно компенсацию в размере 50% стоимости билета».

Не только забота, но и компенсация убытков

Подобная ситуация может возникнуть и на железнодорожном транспорте. Правда, поезда опаздывают не с отправлением, а с прибытием в конечную точку. Пассажир может надеяться на компенсацию в том случае, если поезд опаздывает прибыть на станцию более чем на 60 минут. Организаторы поездки должны вернуть деньги за билет, а если рейс не соответствовал начальным планам поездки пассажира, то предложить бесплатно вернуться в исходную точку. Кроме того, пассажир может надеяться дополнительно получить за опоздание поезда компенсацию в размере 50% стоимости билета.

«Как и в случае путешествия другими транспортными средствами, так и в случае путешествия на поезде человеку должны предложить питание и напитки, а в случае необходимости и проживание», – добавляет адвокат путешествий.

Во время путешествия на пароме или круизе мы чаще всего боимся морской болезни, но иногда поездку омрачает не болезнь. Если сложились неблагоприятные условия, то путешественников также защищает регламент Евросоюза, в котором говорится, что если отправка парома или начало круиза задерживается на полтора часа, или рейс вообще отменяется, то перевозчики обязаны позаботиться о пассажирах, обеспечить их питанием и напитками, а в случае надобности и ночлегом. Путешествующие на пароме в случае его опоздания могут надеяться на компенсацию в размере до 50% стоимости билета. «Очень важно знать и то, что при пользовании всеми видами транспорта, если рейсы опаздывали или отзывались, и люди потерпели иной ущерб, например, не успели по этой причине на другой автобус или самолет, понесли финансовые убытки, не попали на важную конференцию, то они имеют право просить у организаторов поездки компенсацию за понесенные убытки», – заканчивает беседу адвокат Русинас.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, адвокат путешествий, компенсации убытков, права, Эдмундас Русинас