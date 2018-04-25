Правда нас освобождает, а неизвестность превращает в рабов

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Две недели прошли со встречи в Хельсинки президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, однако мировая пресса не может угомониться и перестать всячески «трепать» обстоятельства этого несомненно важного политического события.

Оказывается, даже в Литве нет недостатка в «знатоках», которым не надоедает «исчерпывающе» освещать детали этого разговора, мгновенно обрастающие различными слухами, хотя лидеры обеих стран во дворце президента Финляндии беседовали за закрытыми дверями.

Между тем в высших политических кругах Европы также раздались «серьезные» разглагольствования о том, что Д. Трамп «первый в истории США президент, который, будучи в чужом государстве, унизил себя и в своем лице Соединенные Штаты Америки», сказав, что сама Америка и ее бывшие президенты виноваты в плохих отношениях с Россией.

Не избежали даже спекуляций такого низкого уровня, что «Д. Трамп сломал старое правило ЦРУ: никогда не встречаться наедине с КГБ», что, несомненно, должно означать, что американский президент мог выдать русским американские интересы.

Встреча президентов тет-а-тет продолжалась более двух часов, поэтому можно предполагать, почему такое не скрытое раздражение в политических верхах Вашингтона вызвал Д. Трамп, проявивший инициативу беседовать с В. Путиным без всяких советников.

Это свидетельствует о том, какое яростное внутреннее давление в каждом случае должен выдержать президент США, отказавшись от состряпанных в кабинетах администрации «заготовок», обычно используемых на встречах руководителей высшего уровня, и какую угрозу «кузнецам старой политики» представляет сильная личность президента.

Уже сам факт состоявшейся встречи президентов Америки и России мог вызвать у многих настоящий приступ мигрени из-за своих будущих успехов, которые в ближайшем будущем могут совершенно разрушить выстраиваемый долго и тщательно «карточный домик» политического противостояния и военной конфронтации.

Президент Д. Трамп говорит о «необыкновенном успехе», однако как американские, так и европейские СМИ просто пестрят отрицательными комментариями и низкими оценками обозревателей.

Ясно, что и в Литве «действуют» еще хорошо сохранившиеся пропагандистские рупоры бывшей международной политики, тесно связанные с определенными «слоями» в администрации Соединенных Штатов, у которых от начерченных президентом Д. Трампом новых направлений внешней политики «поджилки дрожат».

Многие еще очевидно вспоминают поднявшуюся истерию, когда Д. Трамп в качестве кандидата от республиканской партии во время выборной кампании обещал в корне перестроить стратегию внешней политики США, которая должна основываться на принципе «прежде всего Америка», и предупреждал, что наступит день, когда странам Европы и Азии самим придется позаботиться о своей обороне.

Нынешний президент США очень точно придерживается целей своей политической программы, которые, я действительно не сомневаюсь, отвечают надеждам не малой части простых американцев.

Однако политика Д. Трампа никоим образом не приемлема сформировавшемуся в период президентства Барака Обамы истеблишменту, который именно за счет большинства простых американцев «кормил» целые политические группировки, находящиеся на содержании военно-промышленного комплекса, а также связанную с ними военную бюрократию, и сам «кормился» на этом.

Период мирного сосуществования, продолжавшийся с окончания «холодной войны» до начала войны с терроризмом, начало которому положил президент Джордж Буш-старший, давно забыт.

В мире стала доминировать стратегия Соединенных Штатов войны с терроризмом, которая разожгла не один очаг мирового пожара и создала предпосылки для все углубляющейся конфронтации.

Открыто попирая действовавшие военные законы, запрещающие коллективные угрозы, доктрина шока и ужаса была направлена не только на враждебные военные силы, но и на общество в широком смысле.

Нагнетание массового страха в международном масштабе было очень важной частью этой политической стратегии.

Европейский истеблишмент также поспешил поддержать такую политику Вашингтона, которая была основана на распространяющемся во всем мире страхе терроризма и угрозе коммунизма, проистекающей из прошлого.

Политика либерального вмешательства в дела других государств под предлогом защиты прав человека оправдывалась повсюду, учитывая общие принципы, а Америка, как и раньше, в годы «холодной войны», должна была быть в авангарде борьбы с политическим злом и моральным релятивизмом.

К сожалению, лидеры Евросоюза сегодня ни за что не хотят признать, что у этой политики США нет перспектив, несмотря на то, какие бы ни прилагались усилия о ее продолжении в самой Америке. Поэтому сегодня достаточно цинично выглядит каждая попытка морализировать президента США Д. Трампа.

Разлад в Атлантическом альянсе, соединявшем Европу и Соединенные Штаты Америки после Второй мировой войны, начался действительно не с выборами Д. Трампа президентом.

Единство НАТО сильно подкосила война в Югославии, когда военное руководство США наглядно убедилось, что решение надо принимать вместе с европейскими военными, которые никак не хотят брать инициативу и не могут предложить практической помощи на поле битвы.

С другой стороны, следует не забывать, как реально «действовала» предложенная союзниками помощь США в контексте военного вторжения в Ирак, которая показала, что Америка может действовать в одиночку, не считаясь с мнением международного сообщества и не имея полномочий ООН, таким образом сама становясь угрозой для мира и безопасности во всем мире.

НАТО появилось потому, что обескровленная в период Второй мировой войны Западная Европа не могла защитить себя без помощи Америки.

Однако надо признать, что нынешний Евросоюз, до сих пор только декларировавший необходимость общей внешней политики и политики безопасности, так остался в неопределенности, как такая политика должна быть определена и реализована.

Карта кремлевской угрозы и политика Путина стали жизненно необходимы бездействующим лидерам Евросоюза, чтобы дальше можно было использовать политику Соединенных Штатов Америки в целях обеспечения продления своего существования. Если бы в России не было В. Путина, то его нужно было бы создать.

Поэтому пропасть в Североатлантическом альянсе расширяется не только по причине разлада из-за армий. Она не связана даже и с экономической конкуренцией и конфликтами. Оба континента — Америка и Европа – на самом деле отдалились из-за растущих разногласий по поводу фундаментальных ценностей.

На самом деле поведение Д. Трампа именно и подчеркивает эту ценностную разницу, а нынешнее поведение европейских лидеров в отношении президента США по сути свидетельствует о наличии культурной враждебности.

Государства должны сами позаботиться о безопасности своих граждан. Однако сегодня в Брюсселе нет предпосылок для возникновения такого осмысления в корне новой политики европейской безопасности, которая могла бы обеспечить и иной мировой порядок и гарантировать мир.

Можно только представить, какую конечную цену пришлось бы уплатить нынешнему миру, если и дальше придерживаться стратегии политики конфронтации.

Если мы сравним возможности любого военного конфликта на территории Старого континента, скажем, с масштабами военной операции США в Ираке, то увидим, что там в течение нескольких недель американские войска сбросили более тридцати тысяч бомб и двадцать тысяч крылатых самонаводящихся ракет.

Правда заключается в том, что встреча президента Соединенных Штатов Америки Д. Трампа с президентом России В. Путиным – это лишь маленький шаг, который все-таки может повысить особенно хрупкое взаимное доверие этих могучих сил мира.

Роландас ПАКСАС, депутат Европейского парламента