Правила банкротства надо менять

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Заместитель министра финансов Дайва Брасюнайте говорит, что в рейтинге Doing Business Всемирного банка Литву тянет вниз устаревшее и непрозрачное регулирование процессов несостоятельности и банкротства.

«Есть один показатель, который очень сильно тянет вниз — это рейтинг несостоятельности и банкротства. Если в прошлом году в области несостоятельности мы занимали 66-е место, то в этом году упали до 86-го», — заявила заместитель министра на заседании Бюджетно-финансового комитета Сейма, где обсуждался отчет правительства за 2018 год.

«Падение обусловлено не тем, что мы сделали что-то плохо, а тем, что ничего не было сделано, а другие страны очень сильно продвинулись вперед в этой области. Нынешнее регулирование очень сильно устарело, оно не соответствует сегодняшним реалиям, не прозрачно», — сказала Брасюнайте.

Заместитель министра подчеркнула, что Сейму уже был представлен пакет правовых актов для пересмотра положения о несостоятельности.

Рейтинг Doing Business представляет собой оценку бизнес-среды в соответствии с методологией и сценариями, определенными Всемирным банком.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ