Правила проверки авиапассажиров в аэропорту Тбилиси оскорбили религиозные чувства иранцев

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В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не видят ничего оскорбительного в процедуре проверки пассажиров в Тбилисском международном аэропорту. Ранее на грубый досмотр, оскорбляющий религиозные чувства мусульман, пожаловались представители Ирана, передает «Интерфакс» .

«По предварительным данным и согласно проведенным оперативным мероприятиям, со стороны сотрудников грузинских правоохранительных органов не выявлено каких-либо противоправных, включая оскорбляющих религиозные чувства, действий», — заявили в МИД Грузии.

Как объяснили в ведомстве, иранская сторона об этом уже проинформирована. Также сообщается, что в МИД назначена встреча с послом Ирана в Тбилиси, где еще раз будет рассмотрен указанный вопрос.

Комментарий МИД Грузии последовал на заявление официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми. Тот был возмущен действиями службы безопасности аэропорта Тбилиси. Охранники требовали, чтобы мусульманки снимали хиджабы.

В МИД Грузии подтвердили получение информации по иранским дипломатическим каналам о том, что некоторые граждане Ирана высказали недовольство процедурами проверки в аэропорту.

В этой связи в ведомстве заявляют, что соответствующие службы МВД Грузии немедленно начали изучение поступившей жалобы.

Ранее в пятницу пресса сообщила, что министерство иностранных дел Исламской Республики выразило протест Грузии в связи с фактами «неуважительного отношения» сотрудников службы безопасности тбилисского международного аэропорта к головному убору мусульманских женщин. Соответствующее заявление сделал официальный спикер МИД Ирана Бахрам Касеми. Документ был размещен на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

По данным прессы, жалобы поступили от пассажиров рейса Исфахан-Тбилиси, которых возмутили требования сотрудников аэропорта снимать во время прохождения процедур проверки женские головные уборы.

Как сказано в заявлении Касеми, посольство Ирана в Тбилиси в связи с этими фактами направило в МИД Грузии ноту протеста, а также МИД Ирана потребовал от посла Грузии в Тегеране соответствующих разъяснений.

Касеми выразил надежду, что в будущем службы безопасности в Грузии «будут проявлять уважение в отношении личной жизни мусульманских женщин и не допустят повторения подобных инцидентов».

Между тем, это не первый случай, когда иранские власти требуют от Тбилиси решить эту проблему. В апреле прошлого года СМИ сообщали, что в ходе визита в Тбилиси глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с руководством Грузии пожаловался на факты неуважения к хиджабу в тбилисском международном аэропорту. Cообщалось, что Георгий Квирикашвили, который тогда занимал пост премьер-министра Грузии, пообещал главе МИД Ирана изучить этот вопрос.

NEWSru.com